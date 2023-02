Sinken oder steigen Wohnungspreise? Das sagt der Winnender Bauträger Pfleiderer

Am Beispiel Projektbau Pfleiderer zeigt sich, dass trotz allem im vergangenen Jahr allein durch diesen Bauträger 65 Wohnungen in Winnenden sowie 24 Wohnungen und sechs Doppelhaushälften im Schwaikheimer Neubaugebiet „Heiße Klinge“ fertiggestellt worden sind.

Ein Haus ersetzt Bauruinen, einmal erfolgte eine Nachverdichtung

In Winnenden liegen die Mehrfamilienhäuser, die vergangenes Jahr bezogen wurden, einmal im Neubaugebiet Adelsbach (dreimal 13 Wohnungen), zweimal in der Innenstadt. Fürs Haus an der Wagnerstraße sind mehrere alte, verfallene Häuser abgerissen worden. Architekt Frank Rommel entwarf den Bau mit zwei Giebeln und einem Mittelteil mit Flachdach. „Wir haben auch einen Teil der Stadtmauer erworben und denkmalgerecht renoviert“, berichtet Klaus-Martin Pfleiderer von den besonderen Herausforderungen. Ein Teil der zehn Wohnungen ist von den Kapitalanlegern vermietet.

Nachverdichtet worden ist das ebenfalls total zentral gelegene Quartier Schorndorfer Straße/Paulinenstraße: Im Innenhof hinter den bestehenden Häusern (unter anderem „Bacchus-Keller“) entstanden in zwei Baukörpern 16 Wohnungen. „Ein Senior ist aus Berglen in die Stadt gezogen und freut sich, dass er nun mit seinem Elektrorollstuhl überall hinkommt.“

Bauträger-Chef Klaus-Martin Pfleiderer haben wir auch gefragt, ob er für die nächsten Jahre sinkende Preise erwartet, was Wohnungsinteressenten in diesen Zeiten sicher freuen würde.

„Die Nachfrage ist ungebrochen hoch und Winnenden attraktiv“

„Winnenden gewinnt nach wie vor an Attraktivität“, sagt Klaus-Martin Pfleiderer. 30 Prozent seiner Käufer kommen aus der Region, aus Stuttgart und Ludwigsburg, „sie schätzen die Anbindung an Stuttgart und nutzen die günstigeren Preise“. 50 Prozent kommen aus Winnenden und Umgebung, der Rest kauft hier, weil vielleicht das Kind eine Ausbildung im Krankenhaus macht oder weil man zurück in die alte Heimat möchte.

Der Bedarf ist und bleibt also hoch, was schlecht für Kaufinteressenten ist. Und welche Rollen spielen die Unsicherheiten durch Krieg, gestiegene Energiepreise und gestiegene Bauzinsen? Sie verzögern das Verkaufstempo. „Wer 80 Prozent über einen Kredit finanziert, zahlt heute für eine 100-Quadratmeter-Wohnung 1400 Euro Zinsen, vor der Anhebung zwischen 350 und 400 Euro monatlich.“ Das überlegt man sich also reiflich. „Die Zinsen machen unseren Interessenten das Leben schwer.“

Bauträger können nur Neubauwohnungen anbieten, allerdings energieoptimiert, technisch auf dem neuesten Stand und barrierefrei. Pfleiderer verkaufe „zum Festpreis, egal ob bestimmte Preise explodieren oder nicht“. Im Gegensatz dazu sei in den vergangenen Jahren „der Gebrauchtmarkt heißgelaufen. Der war energetisch zwar oft überhaupt nicht passend, aber du siehst, was du bekommst.“ Psychologisch gesehen waren deshalb eine Zeit lang die älteren Häuser unverhältnismäßig beliebt.

Auch bei den Grundstückspreisen habe in den vergangenen Jahren „eine teilweise nicht gesunde Steigerung“ stattgefunden, auch, weil neue Bauträger auftauchten. „Wir hingegen lehnten manches Grundstücksangebot dankend ab. Unsere Pipeline ist gut gefüllt.“ Heißt im Umkehrschluss, dass er nicht jeden Mondpreis zahlen muss.

Klaus-Martin Pfleiderer gibt eine ehrliche Markt-Einschätzung ab: „Ich wüsste nicht, wie die Neubau-Preise runtergehen sollten.“ Weil sich die Materialpreise nicht so schnell beruhigen, und auch, weil man Handwerkern mehr Gehalt bieten muss, damit sie nicht in die Industrie abwandern. „Unser Thema als Bauträger wird deshalb sein, dass der Abverkauf langsamer geht.“ Vor finanziellen Problemen schützt sich Pfleiderer dadurch, dass er erst in den Bau geht, wenn er genug Abnehmer für die Wohnungen hat. Eine echte Hürde fürs schnelle Schaffen von Wohnraum sei daher, dass die Politik das KfW-55-Förderprogramm einfach gestrichen hat. „Es wäre gut, wenn der Staat es wieder aufnimmt, eine Eigenheimzulage oder eine Zinssubvention einführt.“