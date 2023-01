Slowenischer Führerschein ungültig: Mann aus Winnenden in Waiblingen vor Gericht

Ein 42-jähriger Mann aus Winnenden war mehrmals mit einem slowenischen Führerschein auf deutschen Straßen unterwegs, obwohl er diesen hätte längst umschreiben müssen. Aufgrund seiner Arbeit ist der Mann auf den Führerschein angewiesen. Nun ist er deshalb vor dem Amtsgericht Waiblingen gelandet. Hat der Mann vorsätzlich gehandelt?

Der verheiratete Familienvater lebt seit 2015 in Deutschland, seit zwei Jahren ist er selbstständig und kämpft darum, sich in der Bauwirtschaft in seinem Gewerbe zu etablieren und seine Familie zu ernähren „als Subunternehmer von Subunternehmern“, versuchte der Verteidiger, Rechtsanwalt Robert Sikic in der Hauptverhandlung im Waiblinger Amtsgericht die Situation des Mannes zu erläutern.

Auch Polizisten unsicher

Im vergangenen Mai, berichtete der Anwalt, sei der Termindruck besonders stark gewesen. Sein Mandant musste zu zwei Besprechungen und zu einem Baustellentermin, bei denen es für ihn um viel gegangen sei. „Und da nahm er halt das Auto“, auch in der festen Überzeugung, dass dies keine große Sache und alles andere als dramatisch sei, schließlich habe er ja einen gültigen Führerschein - allerdings einen slowenischen. Slowenisch deshalb, weil er 2007 aus dem Kosovo nach Slowenien gezogen sei. Er sei der Ansicht gewesen, dass er mit diesem fahren dürfe und sei lediglich noch nicht dazu gekommen, ihn umschreiben zu lassen, so Rechtsanwalt Sikic.

Bei diesen Fahrten geriet er dann zwei Mal in Winnenden und ein Mal auf der Autobahn bei Böblingen in die Fänge der Polizei.

Bei den Kontrollen habe man seinen Mandanten mit dem slowenischen Führerschein zunächst weiterfahren lassen; da sich die Beamten über die rechtliche Situation auch nicht hundertprozentig sicher gewesen seien.

Kein klassischer „Schwarzfahrer“

Auf die Nachfrage des Staatsanwalts, wie der Mann üblicherweise zur Arbeit komme, erklärte Rechtsanwalt Sikic, dass sein Mandant abgeholt und an die jeweilige Arbeitsstelle gefahren werde, wo er lediglich seine „Manpower“ einzubringen habe.

Es handle sich bei seinem Mandanten nicht um den klassischen Fall eines „Schwarzfahrers“, der ohne Fahrerlaubnis mit 200 durch die Innenstadt rase, warb der Verteidiger um Verständnis, sondern hier liege ein Vergehen aus Unwissenheit vor: „Man verlässt sich halt auf das, was man vom Hörensagen irgendwann mitbekommen hat und was andere sagen“.

Zudem habe der Angeklagte bereits im Februar des vergangenen Jahres die Umschreibung seines Führerscheins beantragt. Seitdem warte er, während die Unterlagen auf der Führerscheinstelle liegen würden.

Staatsanwalt: Nicht unwissend gehandelt

Dass der Angeklagte über die Rechtssituation nicht ganz unwissend gewesen sein müsse, hielt ihm der Vertreter der Staatsanwaltschaft vor. Schließlich habe er bereits im Mai des vergangenen Jahres vom Amtsgericht Backnang einen Strafbefehl dafür erhalten, dass er ohne gültigen Führerschein gefahren sei.

Damals sei er auch von der Polizei darüber belehrt worden, dass er spätestens sechs Monate, nachdem er ständigen Wohnsitz in Deutschland genommen hatte, seinen Führerschein hätte umschreiben lassen müssen. Dennoch, so der Vertreter der Anklage, räume er ein, dass hier kein Regelfall vorliege. Dem Angeklagten müsse keine „Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen im Straßenverkehr“ unterstellt und somit auch keine Sperrfrist für das Erteilen einer Fahrerlaubnis gegen ihn verhängt werden.

Sperrfrist wäre kontraproduktiv

Eine derartige Sperrfrist, erläuterte Richterin Basoglu-Waselzada in ihrem Schlusswort, wäre in diesem Fall eher kontraproduktiv gewesen. „Sie möchten ja den Führerschein so schnell wie möglich, da Sie ihn zur Berufsausübung benötigen.“ Allerdings habe der Angeklagte, spätestens nachdem er den Strafbefehl des Backnanger Amtsgerichts erhalten hatte, sehr wohl gewusst, dass er mit seinem Führerschein nicht fahren dürfe.

Ein Bußgeld in Höhe von 100 Tagessätzen zu je 30 Euro sowie die Übernahme der Kosten des Verfahrens und der eigenen notwendigen Auslagen - so lautete das Urteil von Richterin Basoglu-Waselzada gegen den 42-jährigen selbstständigen Mann aus dem Kosovo wegen des vorsätzlichen Führens eines Kraftfahrzeugs ohne die dafür notwendige Fahrerlaubnis in drei Fällen.

Die die von ihr verhängte Geldstrafe sei sowohl tat- wie schuldangemessen und entspreche auch den wirtschaftlichen Verhältnissen des Angeklagten.

Da sowohl der Angeklagte, wie auch sein Verteidiger und der Vertreter der Staatsanwaltschaft auf Rechtsmittel verzichteten, wurde das Urteil sofort rechtskräftig.