Die Verwaltung plant die Stadt der Zukunft. „Neben dem Klima und Corona ist die Digitalisierung gerade das Megathema, es gibt viel zu tun“, beschreibt Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth den Umfang der Planungen. Digitale Knöllchen, Automaten im Rathaus, um Papiere und Ausweise kontaktlos abzuholen, ein Parkleitsystem, smarte Bänke, Laternen und ein Ausbau des WLAN-Netzes in der Innenstadt spielen eine Rolle in den Überlegungen. „Seit Anfang des Jahres haben wir freies WLAN am Bahnhof“,