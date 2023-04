So unabhängig wie möglich: Bäckerei Maurer in Winnenden setzt auf Photovoltaik

Die Bäckerei Maurer ist einer der größten Arbeitgeber in Winnenden. 530 Mitarbeiter beschäftigt Bäckermeister Tobias Maurer, mehr als 100 davon in der Zentrale in der Linsenhalde. Das Hauptquartier ist seit den 1970er-Jahren stetig gewachsen. Und die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen. Noch in diesem Jahr wird erneut gebaut: ein neues Tiefkühllager entsteht. Außerdem bezieht die Großbäckerei neuerdings Strom vom Dach – dort entsteht eine riesige Solaranlage. „Wir stellen uns energetisch neu auf“, sagt der Chef. Ein Antrieb: die Energiekrise im vergangenen Jahr.

Eine Anlage auf 1400 Quadratmetern Fläche

Vor wenigen Wochen wurden die ersten Solarmodule auf dem gesamten Flachdach des Neubaus aus dem Jahr 2014 installiert. Auf den Dächern der umliegenden Gebäude, die in den 70er-, 80er- und 90er-Jahren entstanden sind, ist noch Platz. Auch sie sollen mit Photovoltaik belegt werden, kündigt Tobias Maurer an. Insgesamt wird die Anlage sich über eine Fläche von 1400 Quadratmetern erstrecken und eine Spitzenleistung von 280 Kilowatt-Peak (kWp) erreichen. 220.000 Euro investiert Maurer nach eigenen Angaben in die Technik.

Das Ziel lautet: so unabhängig werden wie nur möglich. Der Solarstrom vom Dach wird im darunterliegenden Technik-Stockwerk durch einen Wechselrichter gejagt und ins interne Stromnetz eingespeist. Tobias Maurer sagt: „Wir haben einen relativ hohen Strombedarf für Lüftungsanlagen und für Kühlung.“ Irgendwann will er noch einen Speicher anschaffen, der ist ihm aber aktuell noch zu teuer.

Was die Unabhängigkeit angeht: Sogar die irgendwann einmal fertig ausgebaute Photovoltaikanlage wird bei weitem nicht ausreichen, um den Strombedarf der Maurer-Zentrale mit Produktion, Lager, Verwaltung und Technik zu decken. „Wir brauchen in der Spitze 600, 700 Kilowatt Strom“, sagt Tobias Maurer.

Das ganze Gebäude wird über die Wärmerückgewinnung beheizt

Immerhin: „Der Strom, der von außen kommt, ist bei uns auch ökologisch. Wir verwenden seit 20, 25 Jahren Strom aus Wasserkraft“, sagt Maurer. Nachhaltigkeit sei zwar als Begriff „ausgelutscht“, spiele bei der Bäckerei aber schon lange eine wichtige Rolle. Die Kälteanlage laufe mit natürlichen Kältemitteln. Der gesamte Neubau werde über die daran gekoppelte Wärmerückgewinnung beheizt. „Wir brauchen hier keine Primärenergie“, ist Maurer stolz.

Nichtsdestoweniger hat die Energiekrise im vergangenen Jahr ihm hohe Kosten verursacht und seine große Abhängigkeit vom Gas vor Augen geführt. Der Bäckermeister, dessen Öfen mit Gas betrieben werden, hat deshalb 2022 sogar kurzerhand einen alten Ölkessel wieder in Betrieb genommen. Eine Dauerlösung ist das aber nicht. Also wird weiter kräftig investiert.

Tobias Maurer: "Wir werden unsere Heizung austauschen"

„Wir werden unsere Heizung austauschen: Von zwei alten Gaskesseln steigen wir um auf Brennwertkessel“, kündigt Maurer an. Auch die stromintensive Druckluftversorgung werde ausgetauscht. An den großen Ofen werde eine zweite Anlage zur Wärmerückgewinnung angeschlossen, „für unser Warmwasser“. Die Photovoltaikanlage miteinbezogen „sparen wir über 250.000 Kilogramm CO2. Das ist natürlich schon eine Nummer“, sagt Tobias Maurer.

Nächstes Großprojekt: Bau eines Tiefkühllagers

Energie zu sparen – voraussichtlich unter anderem in Form von Röhrenkollektoren für Warmwasser – wird auch beim nächsten Maurer-Großprojekt in der Linsenhalde eine Rolle spielen: dem Neubau eines rund 450 Quadratmeter großen Tiefkühllagers auf dem östlichsten Gebäudetrakt. Das war laut Maurer schon 2012, vor dem Neubau, so geplant. „Wir wachsen gerade in dem Bereich der Frischbackartikel unglaublich stark: Brezeln, Laugenwecken, Croissants. Vielleicht kann man auch mal Tiefkühlplätze vermieten.“ Der ambitionierte Zeitplan des Bäckermeisters: Noch befindet sich das Vorhaben in der Genehmigungsphase, doch bereits im November will er das neue Lager in Betrieb nehmen.