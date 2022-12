Socken für Bedürftige: AWO-Aktion für die Winnender Tafel

Die lokalen AWO-Stationen im Rems-Murr-Kreis haben Socken gestrickt und an Tafelläden verteilt. „Wie können wir vor Ort helfen, wenn die Zeiten kälter werden?“, war laut einer Pressemitteilung die Herausforderung, der sich die Arbeiterwohlfahrt in Baden-Württemberg gestellt hat. So ist die Idee entstanden, zu stricken und damit Bedürftige zu unterstützen.

Über 400 Paar Socken für einen guten Zweck

Die AWO war demnach überwältigt von der Resonanz. Die Teilnehmer der Aktion haben rund 400 Paar Socken gestrickt und abgegeben. Ob von einzelnen Strickerinnen, von Handarbeitskreisen, von Seniorenzentren oder wem auch immer.

Dazu kamen Schals, Mützen, Tücher, sogar der eine oder andere Pullover. Jede Tafel in Rems-Murr-Kreis und auch der Sowas-Laden in Backnang wurden bedacht und erhielt einen Anteil an der Sockenflut. Elke Mück, Engagementmanagerin der AWO im Rems-Murr-Kreis, ist laut der Pressemitteilung beeindruckt, mit welcher Freude die Tafelläden auf die Sockenspenden reagiert haben. Ihr wurde versichert, dass das Gestrickte gute Dienste leisten wird und viele dankbare Empfänger findet.