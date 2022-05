"Solidarisches Handeln gefragt": Stadt Winnenden sucht Wohnungen für Flüchtlinge

Die Stadt Winnenden bittet Bürgerinnen und Bürger um Unterstützung: Es geht um Unterkünfte für Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine. Aktuell liegen der Stadtverwaltung einer Pressemitteilung zufolge 35 Wohnungsangebote vor. Dies seien überwiegend Angebote für Einzelpersonen. 17 Vermittlungen in privatem Wohnraum seien bereits durch die Stadt Winnenden unterstützt worden.

Oft handelt es sich um Familien mit bis zu drei Kindern

Nach Angaben aus dem Rathaus wurden 28 Personen in städtischem Wohnraum untergebracht. Dabei handle es sich oft um Familien mit einem bis zu drei Kindern, meist auch mit Großmutter, die vermittelt werden müssten.

Manuela Voith, Leiterin des Amts für Soziales, Senioren und Integration, bittet daher darum, leerstehende Wohnungen und Häuser für diesen Personenkreis zu aktivieren. Eine Anmietung von gemeldeten Wohnungen wird durch das Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr geprüft.

Bei Anmietung übernimmt die Stadt die Garantie für die Zahlung der Miete und steht für den vertragsgemäßen Zustand der Wohnung bei einem Vertragsende.

Hier können sich Wohnungseigentümer melden

Wer eine Wohnung vermieten möchte, soll sich vormittags telefonisch an Birsen Armac unter 0 71 95/1 33 27 oder via E-Mail an helfen@winnenden.de wenden. „Jetzt ist solidarisches Handeln gefragt. Die Stadt Winnenden bedankt sich für die Unterstützung“, schließt die Pressemitteilung.