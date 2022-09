Sparda-Kunde aus Winnenden frustriert: Überweisungen müssen nach Waiblingen

Seit etwa 20 Jahren ist Rudi Förschler Kunde der Sparda-Bank. „Mit Unterstützung der Sparda haben wir drei Häuser gekauft“, erzählt der 75-jährige Hanweilermer. Die Filiale an der Marktstraße ist nun endgültig geschlossen. Sehr zum Ärgernis von Förschler, der der Bank nun einen Brief geschickt hat.

Rudi Förschler gehört zu jenem Schlag Mensch, die nur ungern im Internet surfen. „Ich habe ein Notebook, aber ich will Google und Co so wenig preisgeben wie möglich. Außerdem habe ich die Sorge vor Betrug“, erzählt er. Ein Smartphone hat der 75-Jährige erst gar nicht. Das ist für ihn nun dahingehend problematisch, dass er für seine Bankgeschäfte fortan einen größeren Aufwand betreiben muss. Denn Online-Banking kommt für ihn nicht infrage.

Das Geldabheben hat der 75-Jährige bisher regelrecht zelebriert

Das Geldabheben hat Förschler bisher regelrecht zelebriert. „Ich habe bisher jede Woche Geld abgehoben und mir ein Vergnügen daraus gemacht“, sagt der Hanweilermer. Erst war er bei der Sparda-Bank, hat sich dann den Aushang der aktuellen Ausgabe der Winnender Zeitung in den benachbarten Schaufenstern angeschaut. „Später habe ich dann noch Lebensmittel gekauft und bin zum Bäcker Weber“, berichtet er. Wichtig ist ihm der Faktor einer Bankfiliale für die Innenstadt. „Wenn es irgendwann gar keine Filialen mehr gibt, oder beispielsweise keinen Metzger, dann gibt es keinen Grund mehr, in die Stadt zu kommen“, befürchtet er. In Besigheim hat er sich in Zeiten seines Arbeitslebens unter anderem mit der Innenstadtsanierung, Planung, Verdichtung und Begrünung beschäftigt, setzt sich daher also auch in Winnenden gerne mit diesen Themen auseinander.

Zweimal im Monat kostenlos Bargeld abheben, egal wo

Nun jedoch muss er sich für das Geldabheben eine andere Strategie überlegen. Von der Sparda-Bank hat er eine neue Bankkarte erhalten, mit welcher er innerhalb Europas zweimal im Monat kostenlos Bargeld abheben kann, egal bei welcher Bank. „Problematischer wird es bei den Überweisungen. Man hat mir gesagt, dass ich diese jetzt zur Filiale nach Waiblingen schicken muss. Das ist doch eine Sauerei“, schimpft Rudi Förschler. Neben dem Geldautomaten war an der SB-Filiale bislang eine Box für Überweisungsformulare angebracht, die im Zuge der Schließung nun auch nicht mehr erreichbar sein wird. Ein Terminal dafür gibt es schon seit längerer Zeit nicht mehr.

Auf Förschlers zweiseitigen Brief, den er an den Sitz der Sparda-Bank in Stuttgart geschickt hat, antwortet die Bank ebenfalls per Brief: mit einem Standardschreiben, das in Teilen auch unsere Redaktion auf Nachfrage aus der Presseabteilung erhalten hat. „Ihre Überweisungsträger können Sie gerne an unserem nächsten Standort zu Ihnen in der 5 km entfernten Filiale in Waiblingen abgeben“, heißt es darin.

Zurück in der Redaktion, betritt kurz nach dem Termin bei Rudi Förschler Eva Walentek aus Winnenden das Büro der Zeitung. Auch sie ist Kundin der Sparda-Bank und über die Schließung enttäuscht. „Das ist doch ein Hammer“, sagt sie. Sie habe mehrere alte Leute gesehen, die beim Lesen des Plakates, das auf die Schließung aufmerksam machen soll, fast in Tränen ausgebrochen wären. „Online-Banking ist für sie keine Option“, seufzt Walentek.