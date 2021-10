Markus Gürne ist jetzt 50 Jahre alt. Vielleicht kann er mit 67 in den Ruhestand gehen. Er prophezeit: „Es wird keine Zinsen mehr geben, bis ich 67 bin.“ Die Deutschen werden anders sparen müssen als bisher, empfahl der ARD-Mann, den viele kennen aus der Sendung „Börse vor acht“. Dort erklären er und seine Kollegen täglich, was sich tut an den Börsen, in den Firmen und in der Welt. Am Donnerstag, gut 40 Minuten vor acht, faszinierte er in persönlicher Präsenz im Kärcher-Auditorium ein großes