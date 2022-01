Erneut sind am Montagabend Hunderte Menschen in Winnenden auf die Straße gegangen, um gegen Corona-Schutzmaßnahmen, Impfpflicht und generell die Pandemiepolitik zu demonstrieren – so ergab es sich aus Gesprächen mit den Teilnehmern. Polizei und Ordnungsamt zählten rund 320 Personen, die an dem unangemeldeten Protestzug – wie stets als „Spaziergang“ verschleiert – teilgenommen haben.

Nicht genehmigte Demonstrationen als „Spaziergänge“ zu tarnen, haben sich die Demonstranten hierzulande