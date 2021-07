Wenn von 11. bis 14. Juni 2023 die Weltspiele der Special Olympics in Berlin stattfinden, dann sollen Teilnehmer in Winnenden Unterkunft bekommen, die Stadt soll also Partner der Special Olympics werden. Dies haben die Gemeinderäte im Verwaltungsausschuss der Stadt einstimmig beschlossen und dafür auch 10.000 Euro Ausgaben befürwortet und mögliche Reisekosten obendrauf.

Die Special Olympics sind eine vom Internationalen Olympischen Komitee anerkannte Sportbewegung für Sportler mit