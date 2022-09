Spendenlauf der Ahmadiyya-Muslime kommt der Bürgerstiftung Winnenden zugute

Beim Ahmadiyya Charity Walk, der am Sonntag (25.9.) in Winnenden stattgefunden hat, ist eine beachtliche Summe zusammenkommen: Er habe eine Spende über 2700 Euro für die Bürgerstiftung entgegennehmen dürfen, berichtete Bürgermeister Jürgen Haas am Montag. „Im Namen der Bürgerstiftung habe ich mich ganz herzlich für diese Unterstützung bedankt.

Neben der Bürgerstiftung wurden zwei weitere Hilfsorganisationen mit 1700 Euro beziehungsweise 1400 Euro unterstützt“, berichtet Haas. Die Veranstaltung sei durch zahlreiche Helfer der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinde Waiblingen, die auch Mitglieder aus Winnenden hat, „sehr herzlich und engagiert“ durchgeführt worden.

„Bei meinem Grußwort als städtischer Vertreter dankte ich den Organisatoren für die siebte Auflage der Charity-Veranstaltung in unserer Stadt“, schreibt Haas. Er selbst habe am Sechs-Kilometer-Lauf teilgenommen. Bürgermeister Reinhold Sczuka aus Althütte sei ebenfalls mit von der Partie gewesen. Ein Wermutstropfen: „Insgesamt war das Teilnehmerfeld rund 50 Personen groß. Sicherlich hätten es mehr Teilnehmer sein dürfen. Selbstkritisch räumten die Vertreter der Ahmadiyya ein, dass die Veranstaltung etwas spät beworben wurde. Dies trübte dennoch nicht die Freude über den herrlichen Tag und das erneut angestiegene Spendenvolumen.“

Iftikhar Ahmed von der Ahmadiyya-Gemeinde schickt ein Foto von der Siegerehrung und Scheckübergabe - die schnellsten ihrer Altersgruppe erhielten einen kleinen Pokal.