Sperling und Lorek hoffnungsvoll: Werden Radweg-Lücken in Winnenden geschlossen?

Die Landtagsabgeordneten Swantje Sperling (Grüne) und Siegfried Lorek (CDU) teilen mit, dass der Ausbau des Radwegenetzes vorangehe, laut Bedarfsplan des Verkehrsministeriums unter anderem mit dem Neubau der Radverkehrsführung entlang der Landesstraße 1140 in Winnenden (Schwaikheimer Straße, Max-Eyth-Straße und Südumgehung) und dem Radweg entlang der Landesstraße 1120 zwischen Winnenden, Hertmannsweiler und Stöckenhof. Beides werde im Planwerk als „vordringlich“ eingeordnet - was aber nicht heißt, dass in den nächsten Wochen oder Monaten irgendetwas passiert.

Voraussetzung für mehr Radfahrende

„Mit dem Neu- und Ausbau dieser Radwege verbessert sich die Infrastruktur deutlich und wir kommen unserem Ziel, den Radverkehrsanteil bis 2030 auf 20 Prozent zu verdoppeln, ein gutes Stück näher“, so Sperling in der Pressemitteilung. „Wenn wir wollen, dass die Menschen im Alltag mehr radeln, brauchen wir ein möglichst lückenloses Netz gut ausgebauter Wege. Die Radverkehrsförderung spielt eine entscheidende Rolle für die Verkehrswende.“

Auch Staatssekretär Siegfried Lorek sieht den Plan positiv: „Radfahrer brauchen eine sichere und verlässliche Infrastruktur. Nur so wird es uns gelingen, den Radverkehrsanteil deutlich zu steigern. Daher freue ich mich sehr, dass wir massiv in den Neu- und Ausbau von Radwegen investieren. Mit dem Bedarfsplan für Radwege an Bundes- und Landesstraßen werden Lücken im Radwegenetz systematisch geschlossen.“ Oftmals verfügten Schnellstraßen über keine oder schlecht ausgebaute (begleitende) Radwege.

Rund 2000 Kilometer neue Radwege an Bundes- und Landesstraßen

Erstmals gebe es einen umfassenden Bedarfsplan dieser Art, der alle wichtigen Neu- und Ausbaustrecken an Radwegen in Baulast des Bundes und des Landes bis 2040 enthalte, so die Landtagsabgeordneten zum Hintergrund. „Nach dem Bedarfsplan sollen rund 2000 Kilometer neue Radwege an Bundes- und Landesstraßen in Baden-Württemberg mit einem Finanzierungsvolumen von insgesamt 1,65 Milliarden Euro gebaut werden.“