Am Vormittag gehen Eltern mit ihren Kindern eher nicht auf den Spielplatz. In Coronazeiten schon gar nicht. Allmählich spricht es sich allerdings herum, dass die lange Zeit gesperrten Spielflächen seit diesem Mittwoch nach und nach wieder öffnen. Noch sind es nicht alle, aber spätestens am Donnerstag soll es so weit sein.

Mittwochmorgen, 10 Uhr: Auf dem Spielplatz bei der Hermann-Schwab-Halle ist es ruhig. Kinder sind weit und breit nicht zu sehen. Eigentlich darf dort wieder gesch