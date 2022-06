Spritpreise gesunken: Wie ein Tankstellenbetreiber den Vormittag erlebt hat

Die Energiesteuer auf Kraftstoffe ist seit Mittwoch, 1. Juni, vorerst Geschichte. Autofahrer sollen dadurch entlastet werden. Tatsächlich sind die Preise auch gefallen. Am frühen Mittwochmorgen hat der Liter Benzin in Winnenden und Umgebung zwischen 1,90 und 2 Euro gekostet. Der große Ansturm auf die Zapfsäule ist ausgeblieben.

Zu Wochenbeginn war Ulrich sich unsicher

Lothar Ulrich von der MTB-Tankstelle an der Wiesenstraße war sich zu Wochenbeginn noch unsicher, wie sich die Steuersenkung genau auf seine Tankstelle und den Andrang auswirkt. Gibt es lange Schlangen an den Zapfsäulen? Geht der Spritvorrat vielleicht sogar zur Neige?

Ersparnis von etwa 20 Cent

Ganz so heftig ist es am Mittwochvormittag dann jedoch nicht gekommen. „Mit einem Kanister war bisher niemand da“, erzählt Lothar Ulrich am Telefon. Möglicherweise waren die Preise dafür dann doch noch einen Tick zu hoch. „Man muss allerdings sagen, dass die Preise deutlich gesunken sind“, sagt Ulrich.

Um 10 Uhr schaut er auf seine Anzeige und berichtet dann: „Diesel liegt bei 1,87 und E10 bei 1,81 Euro. Wir reden also von einer Ersparnis von etwa 20 Cent, verglichen mit den vergangenen Tagen.“ Immer wieder muss Lothar Ulrich sich auch den ein oder anderen flapsigen Spruch bezüglich der Spritpreise anhören. Daran hat er sich längst gewöhnt. „Das war schon immer so und nicht erst jetzt“, sagt der Tankstellenbetreiber.