Stadt Winnenden feiert Neujahrsempfang in der Hermann-Schwab-Halle am 14. Januar

Das Jahr 2023 hat mit zwei Jubiläen begonnen: 50 Jahre Große Kreisstadt Winnenden und 50 Jahre Rems-Murr-Kreis jähren sich am 1. Januar. Die Stadt Winnenden will dieses Doppeljubiläum mit einem abwechslungsreichen Programm feiern, und zwar beim Neujahrsempfang am 14. Januar in der Hermann-Schwab-Halle. Beginn ist um 19 Uhr.

OB Hartmut Holzwarth blickt auf das Jahr 2023

Wie die Pressestelle des Rathauses verkündet, wird Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth die Gäste begrüßen und auf das begonnene Jahr 2023 blicken. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Rems-Murr-Kreises wird Landrat Dr. Richard Sigel ein Grußwort an die Gäste richten. Im Gespräch zwischen dem Winnender Mädle Giuliana Di Donna und dem ehemaligen Oberbürgermeister Karl-Heinrich Lebherz wird die Entwicklung Winnendens zur Großen Kreisstadt dargelegt.

Im Rahmen des Neujahrsempfangs werden Erster Bürgermeister Norbert Sailer und Bürgermeister Jürgen Haas zudem herausragende Persönlichkeiten aus Winnenden ehren. Musikalisch begleitet wird das Programm durch das Städtische Blasorchester Winnenden. Im Anschluss an das Programm findet ein Stehempfang statt. Hier werden Anne Henrichs und Patrick Schubert, die neuen Pächter des Alten Rathauses, mit Canapés einen Einblick in ihre Küche bieten.

Der Eintritt zum Neujahrsempfang, der nach zwei Corona-Jahren erstmals wieder in Präsenz stattfinden kann, ist wie immer frei, die Anzahl an Sitzplätzen jedoch begrenzt. Saalöffnung ist um 18.30 Uhr.