Ab sofort können Eltern ihre Kindergartenkinder dreimal die Woche auf eine Corona-Infektion testen, bevor sie sie in die Kita bringen. Die Stadt stellt ihnen dafür kostenlos die Speicheltest-Kits zur Verfügung und erläutert das Vorgehen in einem Brief vom Leiter des Amts für Familien und Jugend, Thomas Pfeifer: „Über die Kindertageseinrichtungen wurden die Tests bereits für die kommenden Wochen an die Eltern ausgeteilt.“ Der Vorrat sollte ursprünglich auch die zweite Woche des neuen Jahres