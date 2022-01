Seit 30 Jahren Pressesprecher der Paulinenpflege, ebenso lange im Vorstand des VfR Birkmannsweiler: Marco Kelch ist von der Stadt Winnenden mit der Bürgermedaille in Bronze ausgezeichnet worden. Das wurde im Rahmen des Neujahrsempfangs bekannt, der am Samstag per Livestream aus der Hermann-Schwab-Halle übertragen wurde.

{element}

In einem zuvor aufgezeichneten Video richtet sich Bürgermeister Norbert Sailer an Marco Kelch: „Man kennt Sie, weil Sie sich seit vielen Jahren über das