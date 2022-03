Am Dienstag, 8. März, sind die Beschäftigten der kommunalen Kindertageseinrichtungen zum Warnstreik aufgerufen. Das teilt die Stadt Winnenden in einer Pressemitteilung mit.

Betroffen sein könnte demnach auch die Schulkindbetreuung, also außerschulische Betreuungsangebote wie die Rahmenbetreuung an den Grundschulen, die erweiterte Spätbetreuung und die Betreuung für Schüler der weiterführenden Schulen in der Tomate.

Kirchliche und freie Träger nicht betroffen

Die Eltern