Stadtarchiv Winnenden hat nun einen Scanner für kleine Dias und große Baupläne

Die Digitalisierung wichtiger Quellenbestände kann beginnen: Das Stadtarchiv Winnenden hat sich dafür entschieden, die meisten der in Frage kommenden Bestände in Eigenregie zu digitalisieren, und hat dafür nun als Scanner ein Reprosystem der Firma Microbox zur Verfügung. Stadtarchivarin Michaela Couzinet-Weber berichtet.

Mit dem Scanner können Unterlagen vom Dia bis zum Bauplan in hochauflösender Qualität aufgenommen werden. Das Gerät erlaubt die Anfertigung von Scans in gängigen, nutzerfreundlichen Dateiformaten (zum Beispiel JPEG und PDF), aber auch in Formaten, die Fachleute für die digitale Langzeitarchivierung empfehlen (TIFF unkomprimiert, JPEG 2000). Bei Bedarf lassen sich die Digitalisate mit der Scan-Software in bearbeitbaren Text umwandeln.

Profis richten den Scanner ein, die eigentliche Arbeit macht das Team selbst

Der Scanner wurde eingerichtet von zwei Mitarbeitern der Firma Microbox. Anschließend erhielt das Team des Stadtarchivs eine Einweisung in die wichtigsten Funktionen. Zur Erleichterung der Arbeit ist Zubehör unterschiedlicher Art vorhanden, etwa eine Buchhalterung, ein Durchlichttisch und eine Fußsteuerung zum Auslösen des Scanvorgangs.

Die Digitalisierung der ersten Bestände wird noch bis Jahresende von „Wissens Wandel“ finanziell gefördert. Auch die Anschaffung und Einrichtung des Scanners wurde aus Mitteln dieses Programms gefördert, das Stadtarchiv erhielt die Zusage über 25 600 Euro schon vor fast einem Jahr. Nach dem Vergabeverfahren gab es aber Probleme in der Lieferkette, die Anlieferung des Geräts verzögerte sich um mehrere Monate.

Zu den Hauptzwecken der Digitalisierung von Archivgut gehört die bestandsschonende Sicherung der Originale. Dabei muss eine Auswahl getroffen werden, die Aspekte wie Benutzungshäufigkeit, Erhaltungszustand oder Bedeutung für die städtische Überlieferung berücksichtigt. Eine weitere Zielsetzung ist es, die digitalisierten Bestände für Nutzerinnen und Nutzer zugänglich zu machen, eines Tages idealerweise in Online-Datenbanken und -Plattformen (Deutsche Digitale Bibliothek, Europeana und so weiter).

Alte Adressbücher und Zeitungen bis 1945 kommen zuerst dran

Eingescannt werden sollen im Winnender Stadtarchiv zunächst die historischen Adressbücher (erschienen vor 1945), die Tätigkeitsberichte der Stadtverwaltung, die älteren Jahrgänge des Amtsblatts „Blickpunkt“ und das Winnender „Volks- und Anzeigeblatt“ (Zeitraum 1900 bis 1945). Auf längere Sicht sollen die Stadtgerichts- und Gemeinderatsprotokolle folgen, die ebenfalls zentral für die Stadtgeschichte sind.

Darüber hinaus wird angestrebt, die Digitalisate im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben zur Nutzung bereitzustellen: verwaltungsintern, für Besucherinnen und Besucher des Archivs vor Ort im Lesesaal, für eine breitere Öffentlichkeit auf der städtischen Homepage und der Website des Virtuellen Stadtmuseums.

Wer Fragen hat oder Unterlagen zur Geschichte Winnendens und seiner Teilorte abgeben möchten, darf sich an das Archiv unter der Telefonnummer 0 71 95/1 34 61 00 oder per E-Mail an stadtarchiv@winnenden.de wenden.