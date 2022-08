Stadtgärtner Winnenden bitten um ehrenamtliche Helfer beim Blumengießen

Derzeit brauchen die Blumen in Töpfen, Kübeln und Beeten am Straßenrand täglich Wasser. Auch wenn es regnen sollte, müssen sie weiter gegossen werden, denn durch Blüten und Blätter dringt normalerweise nicht genug Wasser zu den Wurzeln vor. Die Stadtgärtnerei Winnenden schickt zwar einen Mitarbeiter an all ihre Blumenstandorte zum Gießen und Düngen, doch angesichts der anhaltenden Hitzewelle und der Urlaubszeit kommt die Abteilung personell an ihre Grenzen und sucht dringend Unterstützung, wie die Pressestelle in einer Mitteilung schreibt.

Ein Vorbild: Maria Pfleiderer

Zunächst aber sagen die Stadtgärtner und Bürgermeister Norbert Sailer Maria Pfleiderer Danke. Sie hatte bislang das Gießen der Blumen am Brunnen auf dem Hertmannsweiler Dorfplatz übernommen. Für sie wird ein Nachfolger gesucht. Aber nicht nur: Solch ein Engagement auf ehrenamtlicher Basis wünscht sich die Stadt noch an vielen weiteren Stellen.

Wer dazu beitragen möchte, dass der städtische Blumenflor weiterhin Augen und Insekten erfreut, wer Mädchenauge, Natternkopf, Stockrosen, Zinnien und Roten Lein noch lange blühen sehen und somit auch einen Beitrag für die Gesellschaft leisten möchte, melde sich umgehend beim Leiter der Stadtgärtnerei, Armin Schröder, unter 0 71 95/1 32 39 oder per E-Mail an Armin.Schroeder@winnenden.de.