Beim sechsten Winnender Friedensgebet seit Beginn des Ukraine-Kriegs hat auf dem Marktplatz Stadtrat Richard Fischer als Zweiter Stellvertreter des Oberbürgermeisters gesprochen. Wir geben seine Ansprache in gekürzter Form wieder.

„Gerade sehen wir die schrecklichen Bilder aus den von der russischen Armee geräumten Ortschaften und Städten bei Kiew, die schockieren und uns fassungslos machen. Was muss in den Köpfen der russischen Soldaten passiert sein, dass sie solche Gräueltaten an