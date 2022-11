Stadtrundgang der Volkshochschule mit Martin Baier: „Die NSDAP in Winnenden“

Der Nationalsozialismus war nicht irgendwo weit weg, sondern war auch in Winnenden sehr präsent. Dies machte Martin Baier bei seinen Stadtrundgängen für die Volkshochschule deutlich, die auf großes Interesse stießen. Ursprünglich hatte die VHS einen Rundgang mit dem Titel „Stadt unterm Hakenkreuz: Die NSDAP in Winnenden“ im Programm, aufgrund der überwältigenden Nachfrage wurden zwei weitere Termine angeboten, die auch ausgebucht waren.

Baier, Lehrer, Kunsthistoriker und Kenner der Winnender Geschichte, versetzte die Teilnehmer bei den Rundgängen in die Zeit des Nationalsozialismus zurück, zeigte, wo und wie Gliederungen und Personen des NS-Staats in Winnenden wirkten und Verbrechen begingen. Aufgrund seiner umfangreichen Archivarbeit kann er zudem nachzeichnen, ob und wie Täter nach dem Krieg in den sogenannten Spruchkammerverfahren verurteilt wurden.

Hakenkreuze am Alten Rathaus

Ausgangspunkt von Baiers Stadtrundgang war der Winnender Marktplatz, wo sich in der NS-Zeit das Alte Rathaus mit Hakenkreuzbeflaggung zeigte. An der Wagnerstraße befand sich das SA-Dienstzimmer, an der Ringstraße berichtete Baier vom Hitler-Kult dieser Zeit: Auf dem Weg von einer Wagner-Aufführung in Bayreuth durchfuhr Hitler auch Winnenden, was die NS-Propaganda zu überschwänglicher „Führer“-Verehrung nutzte. Am Holzmarkt erwähnte Baier NS-Hochzeiten, die oft im Festsaal der Winnender Heilanstalt stattfanden.

Im Zentrum dieser Hochzeiten stand die NS-Propaganda mit Rassenideologie und dem Einschwören der Frau auf ihre Rolle im NS-Staat als Mutter und Hausfrau. Das Winnender Kino an der Ringstraße war Anlass, auf die Filmpropaganda des NS-Regimes einzugehen.

Am ehemaligen Heim der Hitlerjugend in unmittelbarer Nachbarschaft verdeutlichte Baier, wie die Jugend damals auf den Krieg eingeschworen wurde.

Kurz ging Baier bei der Heilanstalt auf die Patientenmorde des NS-Regimes ein. Der dortige Festsaal war zudem ein beliebter Veranstaltungsort der Winnender Parteigliederungen. An der Alten Oberschule in der Schlossstraße (heutige Musikschule) thematisierte Baier die Rolle von Schule und Lehrerschaft im NS-Staat. Auch viele Winnender Lehrer waren besonders fanatische Anhänger des NS-Regimes. Den Abschluss des Stadtrundgangs bildete das Zeitungshaus, wo Baier über die Rolle der gleichgeschalteten Presse und über die in Winnenden eingesetzten Zwangsarbeiter und Widerstand in Winnenden berichtete.

Rundgang zum Kriegsende

Für den 20. April ist ein Stadtrundgang zum Kriegsende vorgesehen. Martin Baier möchte dazu mit Zeitzeugen ins Gespräch zu kommen. Er ist unter01 76/47 28 37 40 zu erreichen.