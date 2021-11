Stadtwerke Winnenden: Strom und Gas werden teurer

Die Strom- und Gaspreise der Stadtwerke Winnenden erhöhen sich zum 1. Januar 2022, sollen aber unter den Preisspitzen der Großhandelsmärkte bleiben. Das berichten die Stadtwerke Winnenden in einer Pressemitteilung.

Energie ist in den vergangenen Wochen und Monaten erheblich teurer geworden. An den Großhandelsmärkten sei der Preis für Strom, Gas und andere Energieprodukte binnen eines Jahres um das Vier- bis Fünffache angestiegen. „Wie in der Vergangenheit haben wir unseren Strom- und Gaseinkauf auch für die im kommenden Jahr zu liefernden Energiemengen über einen langen Zeitraum verteilt, also in viele einzelne Teilmengen und über mehrere Jahre“, erläutert Stefan Schwarz, Geschäftsführer der Stadtwerke Winnenden, in der Pressemitteilung.

Bisher waren die Preise konstant

Aufgrund dieser Beschaffungsart habe man in den vergangenen Jahren den Endkunden weitgehend konstante Preise für Strom und Gas anbieten können. Im Mittel sind die Preisausschläge bei Strom selten über einen Cent hinausgegangen, bei Erdgas sogar darunter.

„Exorbitant gestiegene Einkaufspreise“

„Aufgrund der in der jüngeren Vergangenheit exorbitant gestiegenen Einkaufspreise werden wir diesen Korridor für 2022 allerdings verlassen müssen“, so Stefan Schwarz weiter.

Im Schnitt werden die Stromprodukte um etwas mehr als 2 Cent und die Gasprodukte um knapp 3 Cent je Kilowattstunde teurer. „Es ist erfreulich, dass wir durch unsere vorausschauende und risikominimierte Einkaufsstrategie den Stromarbeitspreis in unserem stärksten Kundensegment - den Haushaltskunden - unter 30 ct/kWh (brutto) halten können“, so Stefan Schwarz weiter, „und die jährlichen Mehrkosten für den Strombezug eines durchschnittlichen Haushalts mit 3000 kWh Strombedarf unter 100 Euro betragen.“

Gute Preise für Strom und Gas seien kein Vorranggebiet der großen Energieversorger. Schlank aufgestellte, effizient arbeitende Stadtwerke hätten bessere Kostenstrukturen und können somit auch sehr preisgünstige Angebote machen.

Stand Oktober 2021 werden fast 5000 Kunden von den Stadtwerken Winnenden mit Strom und Gas versorgt.