Die Stadtwerke Winnenden warnen vor Telefonbetrügern. „Wir haben Leute, die geben sich am Telefon als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Unglaublich“, erzählt ein Mann aus dem Stadtwerke-Vertrieb. Am Telefon erläutern die Betrüger, dass etwas umgestellt werden muss, sich der Tarif ändert. „Die Abzocker wollen dann die Strom- oder Gaszählernummer wissen. Ich kann nur appellieren, diese Nummern am Telefon nicht preiszugeben“, gibt der Mitarbeiter einen Tipp.

Auch Internet- und