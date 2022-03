Wladimir Putin will seine Gaslieferung in Rubel statt in Dollar bezahlt haben. Schon damals fragten sich die Gasverbraucher, was wohl sein wird, wenn die Bezieher russischen Gases der Forderung nicht nachkommen. Denn damit würden sie ja mindestens ihre eigenen Sanktionen gegen Russland unterlaufen. Der Winnender Gaskunde, der es in diesen Tagen gern wieder wohlig warm in seinem Wohnzimmer oder seinem Betrieb hätte, fragt sich spätestens seit Mittwoch (30.3.) aber auch: Was ist, wenn der