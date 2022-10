Stalking in Winnenden: Patientin stellt Ärztin nach - Prozess am Amtsgericht

Weder durch ein Hausverbot, noch durch ein gerichtliches Annäherungs- und Kontaktverbot ließ sich die psychisch kranke 59-jährige Angeklagte davon abhalten, eine deutlich jüngere Ärztin an ihrem Arbeitsplatz in Winnenden aufzusuchen, ihr Briefe und Postkarten zu schreiben, sie auf deren Weg zur Arbeit abzupassen oder anzusprechen. So kam es, dass sie sich am 26. Oktober im Waiblinger Amtsgericht wegen des Vorwurf des Hausfriedensbruchs und des Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz in insgesamt 21 Fällen zu rechtfertigen hatte.

Die Angeklagte schweigt

Die Angeklagte selbst war ohne Anwalt erschienen und schwieg in der Verhandlung, sowohl zu den gegen sie erhobenen Vorwürfen, wie auch über ihre persönlichen Verhältnisse. Daher nahmen die Aussage der Geschädigten einen zentralen Raum in der Beweisaufnahme ein. Sie beruhten im Wesentlichen auf einem Protokoll, das sie über die Vorfälle angefertigt hatte. Kennengelernt hatten sich die beiden Frauen 2018 iin einer Winnender Klinik – die Angeklagte als Patientin in stationärer Behandlung, die Geschädigte als behandelnde Ärztin.

Im Spätjahr 2020 begann dann die Angeklagte, die Ärztin an ihrem Arbeitsplatz mit Telefonanrufen zu kontaktieren oder persönlich zu ihr vorzudringen. Sie gab an der Klinikpforte Geschenke und Briefe ab, passte die Frau, die mit der Bahn zur Arbeit fuhr, an Bahnhöfen ab, in der Winnender Innenstadt, vor dem Klinikum auf dem Parkplatz. Davon ließ sie sich auch nicht von einem Hausverbot abhalten, das die Krankenhaus-Leitung gegen sie aussprach.

Sie habe der Angeklagten unmissverständlich erklärt, dass sie weder Kontakt noch irgendwelche Geschenke von ihr wünsche, berichtete die Ärztin als Zeugin vor Gericht, und sie auch auf das Hausverbot hingewiesen. Als diese weiterhin täglich vor der Klinik stand, Kontakt suchte, Briefe und Geschenke an der Pforte abgab, mehrmals vor der Tür zur Station stand und dort klopfte oder Sturm läutete, habe sie sich an das, zuständige Amtsgericht gewandt. Dies habe am 22. April des vergangenen Jahres ein Annäherungs- und Kontaktverbot auf Grundlage des Gewaltschutzgesetzes erlassen. Dies habe allerdings ebenfalls nicht gefruchtet.

Der Ärztin war irgendwann „alles zu viel“

„Ich wollte, dass es aufhört“, erklärte die Ärztin, die vor Gericht in Begleitung eines Zeugenbeistands erschienen war. Sie wisse nicht, was der Auslöser für dieses „Stalkingverhalten“ gewesen sei, führte sie weiter aus. Die letzte Postkarte von der Angeklagten habe sie schließlich Ende August 2021 erhalten, seitdem nichts mehr. Es sei ihr in dieser Zeit nicht gut gegangen, sie habe sich ständig umgucken müssen, sobald sie in Winnenden war, habe sich verfolgt und beobachtet gefühlt. Sie sei grundsätzlich gestresst gewesen, habe schlecht geschlafen, ihre Gedanken kreisten um die Vorfälle. Das Thema sei ihr durch den Kopf gegangen; sie habe sich mit der Situation beschäftigt und viel geweint, „weil mir alles zu viel war“. Zwei Mal musste sie deswegen krank geschrieben werden.

Sie habe sich durch die Angeklagte und deren Verhalten eingeschränkt gefühlt, nicht gewusst, was dagegen tun. Ständig habe sie die Wege gewechselt, die sie zurücklegte, sich versteckt und bemüht, immer wachsam zu sein. Noch heute werde sie daran erinnert und erschrecke, wenn sie einen Brief bekomme, der „komisch aussehe“ oder von einer unbekannten Nummer angerufen werde.

Während die Geschädigte auf ihre ärztliche Schweigepflicht verwies und über die Angeklagte selbst keinerlei Angaben machte, entnahm der Richter den dem Gericht vorliegenden Akten, dass die Angeklagte seit Jahren an einer paranoiden Schizophrenie leidet und zuletzt vor knapp zwei Jahren vom Waiblinger Amtsgericht ihre Zwangsunterbringung angeordnet worden war.

Richter: Angeklagte braucht Verteidigung

Aus diesem Grunde verkündete er, die Verhandlung auszusetzen und der Angeklagten nach Paragraf 140 der Strafprozessordnung im Zuge der „Notwendigen Verteidigung“ einen Pflichtverteidiger zur Seite zu stellen, da sie seiner Ansicht nach nicht in der Lage sei, sich selbst zu verteidigen.

Zu einem Urteilsspruch ist es in dem Prozess am Amtsgericht Waiblingen also noch nicht gekommen.