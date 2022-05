Statt friedlichem Sonntagsausflug: Auf der B14 ausgebremst

Ist ein 37 Jahre alter Mann aus Leutenbach einem anderen Verkehrsteilnehmer auf der B14 zwischen Winnenden und Waiblingen so dicht aufgefahren, dass dieser das Kennzeichen seines Verfolgers nicht mehr gesehen hat? Hat der Leutenbacher ihn wenig später auch noch ausgebremst? In jedem Fall hat er eine Anzeige wegen Nötigung erhalten. Vor Gericht schilderten die beiden Männer die Geschehnisse ganz unterschiedlich.

Über 100 000 Kilometer legt der Leutenbacher im Jahr zurück

Sein Beruf sei sein Leben und seine Erfüllung, so der Leutenbacher vor Gericht. Seit seinem 19. Lebensjahr arbeite er als Kraftfahrer, sowohl angestellt, als auch selbstständig.

Jedes Jahr lege er auf dem Lkw im Fernverkehr weit mehr als 100 000 Kilometer zurück. Daneben gebe es für ihn nur noch seine Familie. Und der gehörten die Sonntage, die man gemeinsam verbringe. So sei es auch an einem Tag im September des vergangenen Jahres gewesen.

Zur Warnung die Lichthupe eingesetzt

Am Spätnachmittag sei man miteinander - er, seine Frau und die beiden Kinder - nach Stuttgart aufgebrochen, um zusammen zu essen und Bekannte zu treffen.

Kaum war man von Leutenbach aus auf der B14 unterwegs, als von der Auffahrt Winnenden ein SUV auf die Bundesstraße fuhr: Direkt aus dem Beschleunigungsstreifen auf die linke Spur. Der SUV-Fahrer soll sich vor seinen Daimler gesetzt haben, was ihn zum Abbremsen zwang.

Als er zur Warnung die Lichthupe betätigte, habe der SUV-Fahrer mit den Händen etwas gedeutet und dann die linke Spur blockiert. Der Fahrer habe mit seinem SUV zwei, drei Fahrzeuge überholt, sei dann aber trotz freier Bahn erst nach sechs Kilometern, kurz vor dem Blitzer vor der Ausfahrt Waiblingen Nord, auf die rechte Spur gewechselt, so dass der Leutenbacher in seinem Daimler überholen, ebenfalls nach rechts ziehen und die Fahrt fortsetzen konnte.

Schätzung: Der Abstand hat höchstens noch anderthalb Meter betragen

Diese Darstellung unterschied sich erheblich von den Aussagen des 42-jährigen SUV-Fahrers und seiner Frau, die an diesem Nachmittag mit ihrer Tochter auf der Rückbank nach Fellbach unterwegs waren.

Sie berichteten übereinstimmend, dass sie über die Auffahrt Winnenden auf die Bundesstraße gefahren sind. Da er bereits auf dem Beschleunigungsstreifen auf mehr als 100 km/h gekommen war, sei er direkt auf die linke Spur gewechselt, um die zahlreichen Fahrzeuge, die auf der rechten Spur mit niedrigerer Geschwindigkeit unterwegs waren, zu überholen.

Über den Rückspiegel und mit Schulterblick habe er sich davor überzeugt, dass die Fahrbahn frei sei, versicherte der Fahrer. Plötzlich sei „wie aus dem Nichts“ ein schwarzer Daimler „geradezu angeflogen gekommen“, habe die Lichthupe betätigt, sei so nahe zu ihm aufgefahren, dass er im Rückspiegel das Nummernschild des Daimlers nicht mehr sah. Seiner Schätzung nach habe der Abstand höchstens noch anderthalb Meter betragen.

Abrupt auf 60 km/h heruntergebremst?

Dann habe der Lenker des Daimlers durch Fahren in Schlangenlinie signalisiert, dass er vorbei wolle und man die Fahrbahn freimachen möge.

Er habe daraufhin seine Geschwindigkeit auf die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h erhöht, und sobald es der auf der rechten Spur fließende dichte Verkehr erlaubte, sei er auf die rechte Spur gewechselt. Daraufhin sei der Daimler an ihm vorbeigezogen.

Als er selbst dann zum Überholen wieder auf die linke Spur wechselte, berichtete der SUV-Fahrer weiter, habe der Daimler, der nun vor ihm fuhr, abrupt von 120 auf 60 km/h heruntergebremst und durch Fahren auf der Mittellinie beide Spuren der Fahrbahn blockiert. Er selbst habe auf die Standspur ausweichen müssen, um einen Unfall zu verhindern.

Am Verteiler sei der Daimler dann zügig Richtung Schorndorf auf die B29 abgebogen; sie selbst, so das Zeugen-Ehepaar, hätten ihre Fahrt nach Fellbach fortgesetzt, aber noch vom Auto aus das Winnender Polizeirevier kontaktiert und am selben Abend dort Anzeige erstattet.

Verteidiger erhält Rüffel vom Vertreter der Staatsanwaltschaft

Ausgebremst sah sich im Verlauf der Zeugenbefragung auch der Verteidiger des Angeklagten in seinem Bemühen, durch Nachfragen, ins Wort fallen und Unterbrechen der Antworten den Aussagen der Zeugen eine neue Richtung zu geben. „Wenn Sie schon den Zeugen Fragen stellen, dann lassen Sie sie doch wenigstens ausreden, damit sie Ihnen überhaupt antworten können“, protestierte der Vertreter der Staatsanwaltschaft.

Zeugen legen Handyfotos vor

Als die Ehefrau des SUV-Fahrers zwei Handyfotos vorlegte, auf denen der Daimler mit brennenden Bremsleuchten vor dem SUV zu sehen war, kam vom Staatsanwalt der Vorschlag, das Verfahren gegen eine Geldbuße in Höhe von 5000 Euro einzustellen. Dieses Angebot nahm der Angeklagte nach einer kurzen Rücksprache mit seinem Verteidiger an. Endgültig eingestellt wird das Verfahren erst, wenn bis zum 15. Oktober die Geldbuße auf den angegebenen Konten eingegangen ist. „Sonst sehen wir uns hier wieder“, so der Richter.