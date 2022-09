Steigende Preise auf dem Markt in Winnenden - Wie reagieren Kunden und Händler?

Donnerstagvormittag gegen 9 Uhr auf der Marktstraße: Es ist ziemlich frisch, wer kann, vergräbt seine Hände in der Jackentasche. Immerhin regnet es nicht. Das Treiben rund um den Marktplatz ist trotzdem ziemlich beschaulich. Sind die gestiegenen Preise ein Grund dafür?

„Wir haben bisher noch gar nicht erhöht“, antwortet Antje Hassel vom Obst- und Gemüsestand bei der Volksbank. Manche Kunden hätten gar gesagt, dass die Preise noch vergleichsweise niedrig seien, Diskussionen mit den verärgerten Kunden hat es demzufolge also bisher nicht gegeben. Wie sie sich den doch etwas verhaltenen Besuch erklärt? „Die Leute haben momentan viel zu tun, zum Beispiel in ihren eigenen Gärten oder im Weinberg. Manche sind auch noch im Urlaub“, sagt Hassel.

Weniger Besucher auf dem Markt, wenn das Volksfest stattfindet

Einen weiteren Grund führt Annette Städtner auf, die ebenfalls Gemüse und Co am Marktbrunnen verkauft. „In der Ferienzeit ist es ruhiger und auch immer, wenn das Volksfest in Stuttgart stattfindet“, hat sie festgestellt. „Gott sei Dank ist es momentan aber noch so, dass die Kunden weiterhin kommen. Ich hoffe natürlich, dass das auch so bleibt. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt, gerade was die Energiekosten betrifft. Außerdem geht nun ja auch der Mindestlohn nach oben, auch das wird Auswirkungen haben“, sagt die Händlerin. Hin und wieder gibt es auch Diskussionen mit den Kunden. Dafür hat Annette Städtner jedoch Verständnis, wer nicht so viel verdiene, müsse schließlich danach gucken, wo er bleibt. Nicht mehr auf dem Markt einzukaufen ist für den Winnender Horst Obleser jedoch keine Option. „So schöne und gute Ware findet man nur hier“, ist er sich sicher.

Diese hat jedoch auch ihren Preis. „Bei den Großhändlern verzeichnen wir momentan wahnsinnige Preissteigerungen“, sagt Jürgen Staiger vom Obst- und Gemüsestand seitlich der Kreissparkasse. Quasi wöchentlich werde die Ware teurer. „Das ist hauptsächlich den Energiekosten geschuldet“, sagt der Händler. Er könne sich durchaus vorstellen, dass auch deshalb momentan auf dem Markt in Winnenden nicht so viel los ist, wie es schon der Fall gewesen ist.

Droht die Stimmungslage zu kippen?

Das sieht Siegfried Braun, der nebenan unter anderem Eier vom Geflügelhof Reber verkauft, etwas anders. „Ich merke nichts davon, dass weniger Kunden kommen. Sehr wohl merke ich aber, dass viele schimpfen“, hat er festgestellt. Ein Grund für die Schimpferei: Braun hat durch die gestiegenen Kosten die Preise erhöht. „Diese halten sich noch im Rahmen. Ich kann heute allerdings nicht sagen, wie es nächste Woche ist. Die Unsicherheit ist groß“, sagt der Händler. Ebenso merke er, dass die Kunden immer unzufriedener werden. „Die Stimmung ist gerade am Kippen“, befürchtet er.

Diese ist auch beim Blumenstand am Torturm verhalten. „Die Ware ist so teuer, das drückt auch auf das Gemüt“, sagt der Händler. Bei Rosen für 8,50 Euro verdiene er bei den momentanen Kosten kaum etwas. „Die alten Preise können wir längst nicht mehr verlangen, wir müssen mit den Kosten mitgehen. Voll weitergeben können wir diese allerdings auch nicht. Ansonsten sinkt die geringe Kauflaune noch weiter“, stöhnt er.

Preisvergleich schon seit Jahren

Bei einer Winnenderin namens Waltraut ist diese jedoch nach wie vor ungebrochen. „Ich bin jeden Donnerstag hier. Die Händler sind freundlich und man bekommt fast alles“, sagt sie. Der Marktbesuch gehöre für sie seit Jahren als festes Ritual dazu, auch jetzt, wo die Preise steigen. „Ich achte natürlich auf den Preis. Laufe am Anfang einmal durch und schaue, wo es am billigsten ist. Das mache ich aber schon immer so und nicht erst seit ein paar Wochen.“