Straßensanierungen vom 6. bis 10. Juli: Vollsperrung zwischen Hertmannsweiler und Stöckenhof

Ab Montag, dem 6. Juli bis einschließlich Freitag, 10. Juli, wird die Landesstraße 1120 zwischen Winnenden-Hertmannsweiler und Berglen-Stöckenhof saniert. Am Ortsausgang von Hertmannsweiler werden dabei ein Belagschaden und eine starke Spurrinne an der Bremsinsel saniert. Außerdem wird im weiteren Verlauf der Straße in Richtung Stöckenhof eine weitere Schadstelle instandgesetzt. Die Sanierung erfolgt durch Abfräsen des verformten Asphalts und Einbringen einer neuen Asphaltschicht.

Für die Sanierung muss die Landesstraße voll gesperrt werden. Die überörtliche Umleitung erfolgt ab Hertmannsweiler über die B 14 Backnang – Allmersbach im Tal – Dimitrov Kreisel bis Stöckenhof und umgekehrt.