Straßensperren, gesperrte Parkplätze: Darum wird in Winnenden so viel gebaggert

Es ist insbesondere der Ausbau von Glasfaserverbindungen für schnelles Internet, der in der Innenstadt für eine Wanderbaustelle nach der anderen sorgt. Nach mehreren Tagen Sperrung in der Schlossstraße fallen seit Freitag die Parkplätze längs der Ringstraße gegenüber der Paulinenpflege weg. Und in der Torstraße sind (nunmehr seit Wochen) die Stadtwerke dabei, Fernwärmeleitungen zu verlegen.

Auf der Homepage der Stadtwerke Winnenden heißt es dazu: „Wir verlegen gerade eine Verbindung vom Holzmarkt zur Marktstraße, um einen Ringschluss zwischen unseren Leitungen in der Marktstraße und der Wallstraße herzustellen sowie die Leitung Richtung Bahnhof über die alte B 14 zu bauen. Das ergibt eine höhere Versorgungssicherheit und mehr Versorgungskapazität.“

Das neue Gebäude am Kronenplatz und die Kastenschule sollen zukünftig per Fernwärme versorgt werden. „Dann geht’s weiter entlang der Bahnhofstraße“, schreiben die Stadtwerke. Es wird also noch eine Weile gebaggert.

80 Kilometer Glasfaser werden verlegt

Für noch mehr Bewegung – oder auch Stillstand, was den Verkehr anbelangt – sorgen aktuell die Firma Netcom beziehungsweise die Netze BW. „Die Netcom betreibt im Auftrag der Stadt den geförderten Ausbau der Schulen/Krankenhäuser in Winnenden und Teilorten“, teilt Pressesprecherin Franziska Götz mit. Begonnen haben die Bauarbeiten im Juni am Schulzentrum. Bis ungefähr Ende 2023 sollen rund 80 Kilometer Glasfaser verlegt werden. Auch der Rückbau der ehemaligen B 14 wird dazu genutzt.

Apropos: Eigenständige städtische Baumaßnahmen – außer eben den ganz großen, dem B-14-Rückbau und der Umgestaltung des Zentralen Omnibusbahnhofs – gibt es aktuell in der Stadt keine.