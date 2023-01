Straftäter-Therapie in Winnenden: Anwohner fürchten viel Verkehr durch Neubau

400 hätten Platz gehabt, mehr als 200 Bürgerinnen und Bürger (und überraschend auch Sozialminister Manne Lucha) sind am Mittwochabend in die Hermann-Schwab-Halle gekommen, um am dritten Bürgerdialog zum Neubau eines Maßregelvollzugs am Zentrum für Psychiatrie (ZfP) teilzunehmen. Im Mittelpunkt stand dabei die Diskussion über die beiden neuen Standortoptionen im Schlosspark.

Von diesen beiden kommt eigentlich nur eine für das ZfP infrage: Der Maßregelvollzug soll dort gebaut werden, wo aktuell noch das Haus C steht, im Südwesten des Geländes. ZfP-Geschäftsführerin Annett Rose-Losert und Architekt Andreas Ludwig stellten die Pläne zum zweiten Mal nach der Gemeinderatssitzung vergangene Woche öffentlich vor.

Die Debatte am Mittwochabend, moderiert erneut vom früheren Redaktionsleiter der Winnender Zeitung, Martin Schmitzer, wurde dann über weite Strecken deutlich weniger emotional geführt als noch im Oktober. Damals waren zwei Standortvorschläge in unmittelbarer Nähe von Wohnhäusern diskutiert worden.

Diese spielten am Mittwochabend nur noch in Abgrenzung zu den neuen Standorten eine Rolle – und als Anwohner Sebastian Jokiel in einer Wortmeldung nachkartete: „Respektlos“ seien die Vorschläge gegenüber den Anwohnern gewesen. Die Straftäter-Therapie in Winnenden lehnt der Familienvater generell ab, das hatte er zuletzt bei der Übergabe der Petition „Kein Maßregelvollzug in Winnenden“ an den Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth im Dezember deutlich gemacht.

„Das ZfP kann auf seinem Gelände bauen, wo es will“

Wer wie Jokiel diese grundsätzliche Haltung vertritt, steht natürlich auch den neuen Standortvorschlägen im Schlosspark ablehnend gegenüber. Ein anderer Anwohner, Ulrich Hähl, damals ebenfalls bei der Übergabe im Rathaus dabei, vertrat einen pragmatischeren Ansatz: „Fakt ist: Das ZfP kann auf seinem Gelände bauen, wo es will. Grundsatzdiskussionen brauchen wir nicht mehr führen. Das Ding kommt. Wir müssen den Konsens suchen.“

Hähl selbst gehört zu der Fraktion, die sich Sorgen um den Verkehr macht, sollte der Maßregelvollzug im Südwesten des Schlossparks gebaut werden.

Die Anwohner in den Wohngebieten Arkadien und Lange Weiden fürchten, dass der Verkehr weiter zunimmt. Das wurde aus mehreren Wortmeldungen deutlich. Ein Anwohner forderte ein „vernünftiges Verkehrskonzept“. Schon heute sei die Situation schlimm, Lastwagen bahnten sich ihren Weg durch zu enge Straßen, der Parkdruck sei hoch. Eine Erschließung über die Lindenstraße und den Holunderweg sei nicht unzumutbar.

OB Holzwarth versprach, die Stadt werde sich im Zuge der weiteren Planung „intensiv“ mit dem Verkehrsfluss auseinandersetzen. Annett Rose-Losert kündigte Gespräche mit dem benachbarten Rems-Murr-Klinikum an, dessen Wirtschaftsweg in diesem Bereich womöglich mitgenutzt werden könnte. Zusätzliche Parkplätze für die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Maßregelvollzug gebraucht werden, könnten über ein Parkdeck auf dem bestehenden Mitarbeiterparkplatz geschaffen werden.

Weitere Bedenken gegenüber der jetzt favorisierten Variante, die am Mittwochabend geäußert wurden, decken sich teilweise mit den Bedenken gegenüber früheren Vorschlägen und lassen sich in der Frage zusammenfassen: Wird unser Leben aufgrund des Maßregelvollzugs unsicherer?

Die Verantwortlichen im Klinikum Schloss Winnenden (wie auch Sozialminister Manne Lucha) sind der Auffassung: Nein. Die Straftäter-Therapie stelle keine erhöhte Gefahr für die Bevölkerung dar.

Spielbereich der Kita nicht betroffen

Was eine mögliche Beeinträchtigung von Kindern angeht: Die Klinik soll nicht nur durch Zäune, Mauern und Kameras gesichert, sondern auch so geplant werden, dass direkte Blickbeziehungen beispielsweise zu Schulen und zum benachbarten Kindergarten mit dem Patiententrakt nicht bestehen. Apropos Kindergarten: Ob denn dessen Außen- und Spielbereich den Plänen zum Opfer falle, wollte eine Mutter wissen, die selbst im ZfP arbeitet. Ludwig und Rose-Losert gaben Entwarnung – die Spielfläche soll vollständig erhalten bleiben.

Erneut kam auch die Frage auf, warum der Maßregelvollzug, wenn schon in Winnenden, dann nicht wenigstens am Stadtrand, beispielsweise im Gebiet Brühl, gebaut werden kann. Die Antwort: Die Grundstücke sind, anders als der Schlosspark, nicht im Besitz des Landes. Ein Standort außerhalb der ZfP-Infrastruktur ergibt Nachteile bei der Versorgung und bei Bau und Erschließung zusätzlichen Aufwand. Und: Die Stadt hat im Brühl als Zukunftsstandort für die Stadtwerke schon eigene Pläne, der Grundstückskauf ist im Gange.