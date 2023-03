Straftäter-Therapie in Winnenden: Rahmenvertrag beschlossen - unter großem Druck

„Ich fühle mich erpresst.“ Bettina Jenner-Wanek (CDU) macht am Dienstagabend kein Geheimnis aus ihren Gefühlen zum geplanten Maßregelvollzug am Zentrum für Psychiatrie in Winnenden. „Ich werde zustimmen, aber ich fühle mich nicht wohl dabei. Ich halte diesen Platz nicht für den richtigen“, verkündet die Stadträtin vor der Abstimmung über die Rahmenvereinbarung zur Straftäter-Therapie im Schlosspark, die Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth mit dem Sozialministerium des Landes Baden-Württemberg ausgehandelt hat.

Deutliches Ergebnis: 16 Ja-Stimmen, eine dagegen, sechs Enthaltungen

Am Ende stimmen 16 Stadträte dafür, die Vereinbarung zu treffen, eine einzige Rätin dagegen, sechs weitere enthalten sich. Direkt nach der Abstimmung setzen OB Holzwarth und ZfP-Chefin Anett Rose-Losert ihre Unterschriften unter das Schriftstück. Nur das Servus von Sozialminister Manne Lucha (Grüne) fehlt damit noch. Es ist davon auszugehen, dass das Land und das Klinikum Schloss Winnenden das Projekt jetzt zügig vorantreiben werden.

Weil aber erst im Detail geplant werden muss, Anträge gestellt und genehmigt, ein Ersatzbau für das dem Abbruch geweihte Haus C geschaffen und Umzüge gestemmt werden müssen und zudem noch ein weiterer großer Psychiatrie-Bau im Schlosspark entstehen soll, werden sicherlich einige Jahre ins Land gehen, ehe hier wirklich ein schwer gesicherter Neubau für suchtkranke Straftäter in Betrieb geht. Architekten sprechen von vier bis fünf Jahren, Anett Rose-Losert rechnet eher mit sieben – und Manne Lucha, der wegen fehlender Therapieplätze mächtig unter Druck steht, kann es schlichtweg nicht schnell genug gehen.

Die Sitzung verläuft „fast zu ruhig“ für den Geschmack der Stadtverwaltung

Im Gemeinderat, der in diesem Punkt ein gutes Abbild der Winnender Bevölkerung sei, wie OB Holzwarth sagt, gehen die Meinungen über das Projekt weit auseinander. Das wurde an verschiedenen Wortmeldungen in der Sitzung am Dienstagabend deutlich. Hitzig wurde die Stimmung dabei nicht, auch Zuschauer waren nur eine Handvoll anwesend. Das führte die Stadtverwaltung in einer aktuellen Pressemitteilung zu der so ungewöhnlichen wie bemerkenswerten Einschätzung, das Thema Maßregelvollzug sei „in einer fast zu ruhigen Sitzung“ abschließend diskutiert worden.

Zur Diskussion. Wie Bettina Jenner-Wanek sehen es einige im Gremium: Sie lehnen den Maßregelvollzug ab, manche grundsätzlich, manche zumindest dort, wo er jetzt geplant ist, in der Nähe von Schulen, Schulwegen und nicht weit weg von Wohngebieten. Aber sie wissen auch: Der Vertrag mit dem Land ist das einzige Instrument der Einflussnahme für die Stadt, der sonst nur das Baurecht bleibt. In der jetzt beschlossenen Rahmenvereinbarung sind unter anderem der Erhalt des Polizeireviers festgehalten und die Absicht, nicht mehr als 75 Plätze zu schaffen. Es ist darin überdies geregelt, dass psychisch kranke Straftäter in Winnenden nicht therapiert werden sollen, sondern ausschließlich suchtkranke (der ganze Text im Wortlaut: hier).

Der Sozialminister hatte unter anderem bei einem persönlichen Treffen mit den Stadträten keinen Zweifel daran gelassen, dass das Land die Einrichtung dringend benötigt und umsetzen werde, mit oder ohne Konsens mit der Stadt Winnenden.

Das Land wollte nicht noch einmal nachverhandeln: Unterschreiben oder nicht!

Einmal, Ende Januar, lehnten die Stadträte einen Entwurf zur Rahmenvereinbarung ab und schickten den OB in (zumindest teilweise erfolgreiche) Nachverhandlungen. In diesen ging es vor allem um einzelne Formulierungen. Noch einmal wollte das Land sich darauf aber offenbar nicht einlassen. In der Vorlage zur Sitzung am Dienstagabend gab die Verwaltung den Druck aus Stuttgart ans Gremium weiter: „Das Land hat weiter zum Ausdruck gebracht, dass keine inhaltlichen Änderungen mehr möglich sind und dass die Stadt Winnenden gebeten wird, nun eine Entscheidung zu treffen, ob die vorliegende Rahmenvereinbarung abgeschlossen werden soll oder nicht.“

Diese Gemengelage also bringt Bettina Jenner-Wanek, und nicht nur sie, zu dem Schluss, sie habe keine andere Wahl, als zuzustimmen: „Wir müssen das machen, sonst hätten wir nichts.“

Sechs weitere Mitglieder des Gremiums hingegen enthalten sich bei der Abstimmung. Sie signalisieren so ihre Ablehnung des Projekts, ohne den Vertrag an sich zu gefährden: Unter ihnen sind Marie-Christine Sammet (FWV), die sagt: „Ich finde nicht okay, wie das gelaufen ist“ und Nicole Steiger (FDP), die von einer „Zwickmühle“ spricht.

Petra Schäftlmeier (CDU) stimmt als Einzige dagegen. „Ich kritisiere und bedaure, dass wir nicht einmal die Möglichkeit haben zu dokumentieren: Wer ist dafür oder dagegen. Es gibt hier durchaus Gemeinderatsmitglieder, die das nicht wollen für die Stadt“, sagt sie. Schäftlmeier war von Anfang an gegen den Bau eines Maßregelvollzugs in Winnenden, hat unter anderem mit dem Amoklauf 2009 argumentiert und ist auch mit dem Standort im Schlosspark, der als Folge eines denkwürdigen Bürgerdialogs erarbeitet wurde, nicht einverstanden. Sie findet: „Die Bürger von Winnenden und ihre Interessen kommen zu kurz.“

SPD-Sprecher Andreas Herfurth: „Die vollkommene Sicherheit gibt es nicht“

„Ich bin pro Maßregelvollzug“, sagt hingegen Andreas Herfurth (SPD). Die Einrichtung habe „gute Aussichten, dass Menschen hier geholfen wird – und wir wollen Menschen helfen.“ Er und seine Fraktion seien zur Einschätzung gelangt, dass das Risiko für die Bevölkerung gering sei. „Wir wissen vom Amoklauf: Die vollkommene Sicherheit gibt’s nicht. Das Leben ist mit Risiken verbunden. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass mit dem Maßregelvollzug etwas passieren wird, ist relativ sehr gering.“ Er respektiere es jedoch, wenn andere zu einer anderen Einschätzung kämen, so Herfurth. Die Bevölkerung ruft er dazu auf, sich einzubringen und in den Dialog mit dem ZfP zu treten. In der Rahmenvereinbarung ist ein runder Tisch festgeschrieben, der mindestens einmal jährlich stattfinden soll.

Winnenden: Einzige ZfP im Land ohne Maßregelvollzug

Auch Christoph Mohr (ALi) argumentiert für den Maßregelvollzug. Er habe zwar Verständnis für „Ängste, die im Bauch rumoren“, aber: „Ich warne davor, dass man das unnötig dramatisiert.“ Winnenden sei das einzige ZfP im Land ohne Maßregelvollzug, es sei „völlig logisch“, dass die Einrichtung bei Bedarf hier errichtet werde.

Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth dankt dem Gremium nach der Abstimmung, auch „für jedes ehrliche Wort heute Abend“. Winnenden könne mit dem Projekt „einen wichtigen Beitrag zur Suchtbekämpfung leisten“. ZfP-Chefin Anett Rose-Losert beteuert: „Wir sind offen, wir sind transparent und wir wollen es auch weiter sein.“ Es werde bestimmt noch einige Diskussionen um die Straftäter-Therapie in Winnenden geben. „Wir werden versuchen, ein gutes, sicheres Angebot aufzubauen und immer offen zu sein, wenn Ängste da sind. Wir werden uns nicht wegducken.“