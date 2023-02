Straftäter-Therapie in Winnenden: Warum nicht draußen, außerhalb der Stadt?

Die Frage wird immer wieder gestellt: Warum will das Zentrum für Psychiatrie (ZfP) einen Maßregelvollzug für suchtkranke Straftäter unbedingt mitten in der Stadt bauen und sucht sich nicht stattdessen einen Standort außerhalb, „auf der grünen Wiese“, fern von Kitas, Schulen und Wohngebieten? Beantwortet wurde diese Frage schon zu verschiedenen Anlässen aus mehreren Perspektiven – aber offenbar nur unzureichend, so sehen es jedenfalls einige Winnender Stadträte.

Insbesondere die FDP-Fraktion hatte in der jüngsten Gemeinderatssitzung Ende Januar darauf gedrängt, das ZfP möge ausführlich dazu Stellung nehmen, warum alternative Standorte außerhalb der städtischen Bebauung nicht infrage kommen.

Wieder andere Stadträte sehen die Frage als ausreichend und nachvollziehbar beantwortet an. Ein Standort wo auch immer außerhalb der Stadt sei allein wegen der fehlenden Grundstücke, Erschließung und Infrastruktur „für das Land viel zu teuer“, sagte etwa ALi-Sprecher Christoph Mohr und sprach bei entsprechenden Wünschen im Gremium von einem „Wolkenkuckucksheim“.

Aktuell ist geplant, den Maßregelvollzug für rund 70 suchtkranke Straftäter im Schlosspark zu errichten. Der Neubau soll dort entstehen, wo aktuell Suchtkranke therapiert werden, anstelle von Haus C.

Rose-Losert: Standortnähe „unerlässlich“

Auf Anfrage unserer Redaktion begründete ZfP-Geschäftsführerin Anett Rose-Losert ihre Haltung zum Thema Anfang Februar so: „Im Rahmen der Entlassungsvorbereitung nach erfolgreicher Therapie im Maßregelvollzug ist die Arbeits- und Belastungserprobung und Vorbereitung für den Eintritt in den regulären Arbeitsmarkt ein wichtiger Baustein für die gesellschaftliche Integration. Dies wäre auf der ,grünen Wiese‘ mit weiten Anfahrtswegen nachteilig. Zudem ist die Nähe zum Standort der psychiatrischen Klinik für das Sicherheitskonzept des ZfPs wie auch für einen flexiblen und effizienten Personaleinsatz unerlässlich.“

Brühl? Kommt nicht infrage für die Stadt

Hinzu kommt: Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth hat in der Debatte um die Straftäter-Therapie immer wieder betont, ihm sei keine geeignete Fläche „außerhalb“ bekannt, auf der das Land bauen könnte. Ein Standort zum Beispiel, der immer wieder ins Spiel gebracht wird, ist das Gewann „Brühl“, bestehend aus Äckern zwischen Bahndamm und dem Beginn des Talwegs nach Schwaikheim. Es kommt für die Stadt nicht als Bauplatz infrage.

Die Grundstücke dort würden aktuell von der Verwaltung „unter größten Mühen zusammengekauft“, sagte der OB Ende Januar. Die Stadt möchte in dem Gebiet Bauhof und Stadtwerke ansiedeln.

In der Gemeinderatssitzung an diesem Dienstag, 28. Februar, steht die geplante Therapieeinrichtung erneut auf der Tagesordnung. In der Hauptsache geht es zum zweiten Mal nach Ende Januar um die (auf Wunsch der Stadträte teilweise überarbeitete) Rahmenvereinbarung der Stadt Winnenden mit dem Land Baden-Württemberg bezüglich eines Maßregelvollzugs am ZfP. Für die Sitzung hat das ZfP den Stadträten auch eine „detaillierte Stellungnahme“ zur Frage nach alternativen Standorten angekündigt. Dem Wunsch Diethard Fohrs (FDP), die Bezeichnung „Außenstandort“ als Alternative zum Schlosspark in die Rahmenvereinbarung aufzunehmen, möchte das Land aber offenbar nicht entsprechen. Beginn der öffentlichen Sitzung ist um 18 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses.