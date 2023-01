Straftäter-Therapie in Winnenden? ZfP zeigt öffentlich neue Standortoptionen

Bei der nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzung im Winnender Rathaus am 17. Januar 2023 steht nur ein einziges Thema auf der Tagesordnung: der geplante Maßregelvollzug am Zentrum für Psychiatrie (ZfP). Im großen Sitzungssaal stellen Verantwortliche des Klinikums Schloss Winnenden und des Büros Integral Architekten zwei neue Standortoptionen für die gesicherte Einrichtung vor, in der einmal verurteilte, suchtkranke Straftäter untergebracht werden sollen. Die Gemeinderatssitzung beginnt um 18.45 Uhr im Anschluss an eine öffentliche Sitzung des Technischen Ausschusses des Gemeinderats (Beginn: 18.15 Uhr).

Noch ist im Gemeinderat Winnenden kein Beschluss gefragt

„1. Einrichtung eines Maßregelvollzugs im ZfP Winnenden - Vorstellung von Standortvorschlägen innerhalb des ZfP-Geländes“, so lautet die Bezeichnung des Tagesordnungspunkts, unter dem die Gemeinderäte (und die Öffentlichkeit im Saal) erstmals ausführlich über die beiden Standortoptionen im Schlosspark informiert werden sollen. Ein Beschluss soll in dieser Sitzung noch nicht gefasst werden, vorgesehen ist lediglich die „Kenntnisnahme“ der Bürgervertreter.

Dass es zwei Optionen für einen Maßregelvollzug im Schlosspark gibt und wo diese sich ungefähr befinden, das ist den Stadträten bereits seit einem nichtöffentlichen Treffen im Dezember bekannt. An diesem Treffen hatte auch der baden-württembergische Sozialminister Manne Lucha teilgenommen – und betont, dass das Land die Therapieplätze in Winnenden unbedingt schaffen möchte, notfalls auch ohne Konsens mit der Stadt. Das hatte Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth in der vergangenen Woche in einem Interview mit unserer Redaktion berichtet. Gespräche über einen Rahmenvertrag zwischen Stadt und Land sind aber offenbar weit fortgeschritten.

Noch vor der Gemeinderatssitzung am kommenden Dienstagabend soll zunächst die ZfP-Belegschaft informiert werden. Am Mittwoch, 25. Januar, folgt dann eine Info-Veranstaltung für die breite Öffentlichkeit in der Hermann-Schwab-Halle. Es wird die dritte Veranstaltung dieser Art sein. Die erste im Mai 2022 in der Hermann-Schwab-Halle war noch auf geringe Resonanz gestoßen. Beim zweiten „Bürgerdialog“ im Oktober 2022 am ZfP reichten dann die Plätze kaum aus, es wurde teilweise hitzig diskutiert. Das Ergebnis: Zwei Standortoptionen für einen Maßregelvollzug in unmittelbarer Nähe von Wohngebieten wurden zu den Akten gelegt.

Entscheidung über den Maßregelvollzug am 31. Januar?

Stattdessen suchte das ZfP im Schlosspark nach neuen Standorten – und ist offenbar fündig geworden. Entscheidungen des Gemeinderats zur Standortfrage beziehungsweise zum Vertrag mit dem Land könnten bereits in der übernächsten Sitzung am 31. Januar gefällt werden. OB Holzwarth bezeichnete das im Interview zumindest als „denkbar“.

Grundsätzlich verhindern können die Winnender den Bau einer solchen Therapie-Einrichtung nicht: „Lediglich die baurechtlichen Vorgaben sind von Gesetzes wegen einzuhalten“, so Holzwarth.