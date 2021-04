Reicht der Strom für viele Elektroautos? Ja. Er muss reichen, und der Stromlieferant Syna kann ihn auch liefern. Es ist auch so, dass jeder Kunde das geliefert bekommt, was er will. So viel Höchstleistung, wie er möchte. Nur eines muss der Kunde wissen: Er muss es auch bezahlen. Je größer die Höchstkapazität, desto teurer der Anschluss. Auf unseren kritischen Artikel zu den Strom- und Netzkapazitäten in Winnenden meldete sich Stadtwerke-Geschäftsführer Stefan Schwarz zu Wort und beantwortete