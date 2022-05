Stuttgarter Gehörlosen-Fußballer bitten für Reise nach Griechenland um Hilfe

Die Gehörlosensportgemeinschaft Stuttgart bietet sportbegeisterten Gehörlosen und Schwerhörigen eine Gemeinschaft, teilt Laura Hägele mit. Der Verein könne auf viele Erfolge zurückblicken, sei es im Wintersport oder in den letzten Jahren in der Fußball- sowie Motorsportabteilung, und hat aktuell 165 Mitglieder.

Die Männermannschaft hat in dieser Saison bereits drei Titel geholt: Südwest Futsalmeister, Deutscher Futsalmeister und Südwestmeister auf dem Großfeld. Nun nimmt sie an zwei weiteren wichtigen Turnieren teil: der deutschen Fußballmeisterschaft und der Deaf Champions League. Letztere findet vom 20. bis 25. Juni in Griechenland statt. Die Teilnahme ist mit hohen Kosten verbunden, die die Spieler selbst tragen müssen. Unter ihnen befinden sich auch Sportler aus dem Rems-Murr-Kreis: Dustin Condello (Allmersbach), Laurin Stirnkorb (Rudersberg), Nico Meyer (Korb) und Jürgen Tekbas (Rudersberg).

Wer das Team finanziell bei seinem Vorhaben unterstützen will, kann das mit einer Spende an folgende IBAN tun: DE45 6005 0101 0002 8884 88 (BIC: SOLADEST600, Baden-Württembergische Bank). Vorbild ist dahingehend laut Laura Hägele Daniel Jeutter vom Invivo im Schelmenholz. „Er engagiert sich stark bei der Organisation der Teilnahme und hat dazu auch einen Vortrag im Lions Club Winnenden gehalten.“ Der Verein ist gemeinnützig, eine Spende kann man steuerlich absetzen.