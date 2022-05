Suchtkranke Straftäter in Winnenden? ZfP und Stadt werben für Maßregelvollzug

Wird am Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Winnenden ein Maßregelvollzug für suchtkranke Straftäter eingerichtet? Klare Tendenz: ja. Der Druck in den anderen Einrichtungen im Land ist riesig – und die Winnender Bürger haben offenbar nichts dagegen. Zu einer Info-Veranstaltung mit Experten und sogar Patienten in der Hermann-Schwab-Halle am Montagabend kamen jedenfalls fast keine Gäste. Der Gegenwind, auf den sich die Verantwortlichen des Zentrums für Psychiatrie und der Stadt Winnenden gut vorbereitet hatten, blieb also weitestgehend aus. Vereinzelt geäußerte Sorgen, Insassen könnten ausbrechen und Straftaten begehen oder die geschlossene Abteilung würde Drogendealer anlocken, teilen Experten nicht.

Besorgter Anwohner: Warum so nah an den Wohnhäusern der Winnender?

Das neue, wohl eingezäunte Gebäude mit Platz für bis zu 75 Insassen könnte dort entstehen, wo aktuell noch das Haus E steht – wenige Meter von den Wohnhäusern in der Albert-Schweitzer-Straße entfernt. Haus E soll in den nächsten Jahren in ein neues Gebäude auf dem Klinik-Gelände umziehen. Fällt die absehbare Entscheidung für einen Maßregelvollzug am Standort Winnenden, wird das alte Gebäude abgebrochen. Hier wird dann der Maßregelvollzug errichtet.

Ein Anwohner äußerte sich bei der Info-Veranstaltung besorgt wegen der Nähe zur Wohnbebauung. Ob das der richtige Standort zur Unterbringung von Straftätern sei? Marianne Klein, ärztliche Direktorin im ZfP, entgegnete, schon heute befinde sich in dem Gebäude eine geschlossene psychiatrische Abteilung, mit der es keine Probleme gebe. Dass die Patienten im Maßregelvollzug nach Wochen und Monaten des Eingesperrtseins erst eingehend daraufhin analysiert würden, ob sie bereit für kleine Häppchen Freiheit sind, also zum Beispiel für eine Dreiviertelstunde in den Park dürften, erläuterte Matthias Michel, ärztlicher Direktor im ZfP Weinsberg. Dort gibt es einen Maßregelvollzug.

Matthias Michel, ärztlicher Direktor in Weinsberg: Ausbrüche sehr selten

Ausbrüche aus der Psychiatrie, wie im Weinsberger Fall der vier Männer im vergangenen November, seien äußerst selten. Wer sich im Vollzug nicht an die Regelungen halte, büße Lockerungen ein. Die Nähe zur Stadt ist in Winnenden eine Besonderheit, andere Psychiatrien liegen weiter außerhalb, wird von den Verantwortlichen aber nicht als besonderes Risiko gesehen.

Eine Frau aus dem Publikum wies auf die Schulzentren in der Nachbarschaft hin und fragte, ob Einrichtungen, in denen suchtkranke Straftäter leben, nicht Drogendealer anziehen würden. Matthias Michel („Ich sehe die Gefahr tatsächlich nicht“) sowie Annett Rose-Losert, die Geschäftsführerin der Psychiatrien in Winnenden, Weinsberg und Wiesloch, verneinten das – und wurden durch einen von zwei aktuell eingewiesenen Straftätern bestätigt, die am Montagabend von ihren Erfahrungen im Maßregelvollzug berichteten.

Suchtkranker Straftäter Dennis: „Ein Drogendealer würde bei uns pleitegehen“

„Ein Drogendealer würde bei uns pleitegehen“, sagte Dennis, ein junger Mann, der schon mehrere Jahre im Gefängnis verbracht hat und aktuell auf Therapieerfolg und Freiheit zusteuert. In der Psychiatrie habe er endlich gelernt, über seine Gefühle zu sprechen und Strategien zu entwickeln, clean zu bleiben, berichtete er im Gespräch mit Martin Schmitzer, dem früheren Leiter der Winnender Lokalredaktion. Im Gefängnis wäre ihm das nicht gelungen, glaubt Dennis. Sein Wunsch: „Machen Sie sich nicht so viele Sorgen, geben Sie den Leuten eine Chance, die etwas aus ihrem Leben machen wollen.“

Im Winnender Gemeinderat könnte das Thema noch vor der Sommerpause auf der Tagesordnung stehen, wie Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth am Montagabend ankündigte. Bereits zweimal hat das Gremium schon nichtöffentlich darüber beraten. Und zwar obwohl es den Neubau im Zweifel gar nicht verhindern könnte, selbst wenn es mehrheitlich dagegen wäre: „Der Gemeinderat hat keine rechtliche Grundlage, das Projekt aufzuhalten“, gab Holzwarth in einer Presserunde vor der Veranstaltung zu. Das Land Baden-Württemberg strebe aber ein „gutes Miteinander“ an und lege großen Wert auf die Akzeptanz in der Bevölkerung vor Ort für eine solche Einrichtung.

Die Winnender knüpfen Bedingungen an die Einrichtung

Bedingungen, die die Winnender an einen Maßregelvollzug auf dem Gelände des ZfP knüpften, würden respektiert, so Holzwarth über entsprechende Signale aus dem Sozialministerium in Stuttgart. Sie lauten: Das Polizeipräsidium Winnenden bleibt langfristig erhalten. Und: Es kommen wirklich nur Straftäter in Winnenden unter, die nach Paragraf 64 im Strafgesetzbuch („Unterbringung in einer Entziehungsanstalt“) verurteilt worden sind, die also Straftaten aufgrund ihrer Drogen-, Spiel- oder Alkoholsucht begangen haben.

Straftäter, die nach Paragraf 63 (Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus) verurteilt werden und als „für die Allgemeinheit gefährlich“ gelten, sollen in Winnenden nicht untergebracht werden. „Wir wollen niemanden retraumatisieren“, sagte Marianne Klein, ärztliche Direktorin im ZfP in Winnenden, mit Blick auf den Amoklauf von 2009.

Die Winnender Psychiatrie ist im Land die einzige ohne Maßregelvollzug

Das ZfP in Winnenden ist das einzige von sieben Zentren an neun Standorten in Baden-Württemberg, das über keinen Maßregelvollzug verfügt. Doch die bestehenden Einrichtungen platzen aus allen Nähten. Immer mehr Straftäter müssen sogar auf freien Fuß gesetzt werden, weil sie, zunächst in einem regulären Gefängnis eingesperrt, länger als drei Monate auf einen Therapieplatz warten mussten. Nach dieser Frist können die Häftlinge ihre Freilassung beantragen.

Neben Winnenden prüft das Land aktuell eine Erweiterung des Maßregelvollzugs am ZfP in Schwäbisch Hall sowie die Wiederinbetriebnahme des früheren Frauengefängnisses „Fauler Pelz“ in Heidelberg. Auch die ZfP in Wiesloch und Calw sollen ausgebaut werden.

Annett Rose-Losert, Marianne Klein sowie OB Harmut Holzwarth sprechen sich auch deshalb für den Neubau am Klinikum Schloss Winnenden aus. Die möglichst wohnortnahe Unterbringung und Therapie von suchtkranken Straftätern sei eine wichtige Aufgabe. In Winnenden würden durch einen Neubau mit 55 bis 75 Betten überdies 75 neue Arbeitsplätze entstehen. Die Kosten für den Neubau übernähme zu 100 Prozent das Land Baden-Württemberg. Zwischen fünf und sieben Jahren dürfte es dauern, bis dieser Neubau tatsächlich steht.

Der Paragraf 64 könnte reformiert werden

Indes könnte der sehr weit auslegbare Paragraf 64 bald reformiert werden. Laut Matthias Michel, ärztlicher Direktor in Weinsberg, würden zu viele Straftäter fälschlicherweise in die Kliniken überwiesen, wollten die Möglichkeiten für mehr Lockerungen und frühere Entlassungen nutzen. Ein Drogendealer, der selbst ab und zu kokst, aber nicht abhängig ist, gehöre nicht in den Maßregelvollzug, sondern ins Gefängnis – wo er, wenn sich das in Therapie herausstellt, auch recht oft wieder landet. Nur rund 50 Prozent der Insassen, berichtet Matthias Michel, bringen die Therapie im Maßregelvollzug zu Ende. Überfüllt sind die Einrichtungen dennoch: Einzelzimmer werden zu Doppelzimmern, Container werden aufgestellt, Menschen schlafen teilweise sogar in Betten auf den Gängen.