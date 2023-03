SV Winnenden: „Skisafari“ und Abende mit Freunden aus Partnerstadt Albertville

Eine Gruppe Skifahrer der Wintersportabteilung der SV Winnenden ist in der Partnerstadt Albertville gewesen. Andrea Kutter berichtet über die viertägige „Skisafari“. Nach nächtlicher Anreise war Megève erste Station. Strömender Regen bei Ankunft hielt die Skigruppe nicht davon ab, sich die Skier anzuschnallen. Die Hoffnung, dass es „oben“ nicht regnen würde, erfüllte sich. In größerer Höhe setzte Schneefall ein. Am Schluss des Skitags ging es zum „Centre Internationale des Séjours“ – in Winnenden unter dem Namen „Herbert-Winter-Haus“ bekannt –, um die Unterkunft zu beziehen.

Der Mont Blanc zum Greifen nah

Am zweiten Tag wartete in Les Saisies Regen und Nebel auf die Skifahrer, so dass nicht allzu viele Pistenkilometer möglich waren. Entschädigt dafür hat der dritte Skitag in Val Thorens, mit bestem Schnee und Wetter. Gemeinsam mit den Freunden aus Albertville wurden die Hänge rund um den Cime de Caron ausgiebig und ohne größere Stopps befahren.

Zum Greifen nah war am letzten Tag der Mont Blanc in Les Contamines. Von da aus ging's zurück nach Winnenden.

Partnerschaftsabend und Innehalten im Gedenken an die Opfer des Amoklaufs

Aufgrund der Corona-Pandemie hatte davor die letzte Ausfahrt der SV nach Albertville 2019 stattgefunden. Wegen der vierjährigen Unterbrechung stand somit nicht nur das Skifahren im Vordergrund. Auch die Pflege der deutsch-französischen Partnerschaft zwischen Winnenden und Albertville sowie zwischen den Sportvereinen SV Winnenden und Ski Montagne Albertville war ein wesentlicher Aspekt des Aufenthalts.

Drei besondere Abende, die von den Albertviller Freunden organisiert und kulinarisch bereichert wurden, zeigten die enge Verbundenheit.

Höhepunkt der gesamten Ausfahrt war in der „Auberge de Venthon“ der Partnerschaftsabend. An diesem nahmen auch einige Vertreter der Albertviller Stadtverwaltung teil, allen voran Bürgermeister Frederick Burnier Framboret. Gemeinsam wurde in diesem Rahmen zudem, anlässlich des 14. Jahrestages des Amoklaufes von Winnenden und Wendlingen, der getöteten Menschen und ihren Angehörigen gedacht.