Täter haben Firmen ins Visier genommen: Vermehrt Einbrüche in Winnenden?

Wird in Winnenden momentan vermehrt eingebrochen? Verfolgt man die Pressemitteilungen der Polizei, dann könnte man zu diesem Eindruck gelangen. Doch ist dem wirklich so? Wir haben bei der Polizei nachgefragt.

In der vergangenen Woche ist es in Winnenden in einer Nacht zu gleich drei Taten gekommen. So sind bisher Unbekannte am Mittwochabend, 29. März, in die Maurer-Bäckereifiliale an der Linsenhalde eingestiegen. Dort haben die Einbrecher drei iPhones und Bargeld entwendet.

Zwei weitere Einbrüche

Später dann sind Täter an der Daimlerstraße in die Räume einer Firma eingedrungen und haben diese durchsucht. Entwendet wurde dort jedoch offenbar nichts. Doch auch bei zwei Einbrüchen ist es in dieser Nacht nicht geblieben. Auch an der Brückenstraße haben Unbekannte zugeschlagen. Jedoch gelang es den Tätern nicht, ein Rolltor aufzuhebeln, so dass sie auch hier erfolglos geblieben sind. Einen Sachschaden von etwa 2000 Euro haben sie dennoch hinterlassen. Zeugenaussagen nimmt die Polizei zu allen drei Vorfällen telefonisch entgegen:0 71 95/69 40.

Was sagt die Polizei?

Verdächtig viele Einbrüche also in einer Nacht. Schwer vorstellbar, dass zufälligerweise verschiedene Täter in derselben Nacht zuschlagen. Hängen die Taten also zusammen? Vom zuständigen Polizeipräsidium aus Aalen ist zu hören, dass diese Frage momentan Teil der laufenden Ermittlungen ist. Um zu prüfen, ob tatsächlich öfter eingebrochen wird als üblich, hat Polizeisprecher Robert Kauer Statistiken durchforstet. „Ein Vergleich der aktuellen Zahlen mit den vergangenen Jahren hat keine Auffälligkeiten ergeben (die Zahlen schwanken natürlich immer)“, schreibt er auf Nachfrage. Von einem derzeitigen Schwerpunkt in Winnenden beziehungsweise im Rems-Murr-Kreis könne aber nicht die Rede sein.