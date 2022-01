Es hat was von Glücksspiel, wenn man sich auf die Suche nach günstigen Spritpreisen macht. Die einen gucken in speziellen Benzinpreis-Apps, andere schwören auf bestimmte Tage oder Uhrzeiten. Hat der Verwalter der MTB-Tankstelle, Lothar Ulrich, einen Tipp? „Die Preise gehen automatisch auf der Anzeige rauf und runter, das läuft völlig an uns Mitarbeitern vorbei. Das ist auch für mich nicht mehr nachvollziehbar, ich finde keine Gesetzmäßigkeit“, sagt er. „An den schlimmsten Tagen gibt es bis