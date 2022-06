Tanzparty La Boum, Graf Dracula und Klaus Birk kommen im Juli nach Winnenden

Graf Dracula gibt sich die Ehre. Er bringt Mary Poppins mit, sie singen die schönsten Musicalmelodien. Ein Wochenende vorher heizen die aus dem Perkins Park bekannten DJs unter dem Motto „La Boum“ mit den Tanzhits der letzten 40 Jahre ein. Und dann sind noch drei Kabarettisten, die regelmäßig im Fernsehen auftreten, an drei Freitagen in Folge zu Gast: Bei den Kulturwochen der Sportfreunde Höfen-Baach kriegt man große Augen und Lust zum Ausgehen.

Wie kommt es, dass der Sportverein wieder auf Kultur macht? Die Pandemie ist ja insofern in den Hintergrund gerückt, dass viel mehr sportliche und auch gesellige Aktivitäten möglich sind als 2021. Fragt man Domeniko „Memo“ Skender, im Verein Vorstand für Finanzen, hat man das Gefühl, da hat jemand Blut geleckt wie Graf von Krolock. Das Open Air Festival soll ein fester Bestandteil im Vereinskalender werden, wenn der Ausschuss es auch für nächstes Jahr beschließt. „Wir sind 2021, obwohl alles mega-kurzfristig war, wir kaum Werbung machen konnten und das Wetter sich unbeständig zeigte, trotzdem mit einer schwarzen Null rausgekommen.“

Zugpferd an der Kartenkasse ist momentan Heinrich del Core

Jetzt hat das Team um Memo Skender langfristig, seit Herbst 2021, geplant, schon zum Weihnachtsgeschäft Karten verkauft, ausreichend Unterstützung von Sponsoren und geht nach den Pfingstferien mit der Werbung in die Vollen. „Unser Zugpferd ist bisher Heinrich del Core“, sagt Memo Skender. „Die Hälfte der Karten für seinen Auftritt ist schon weg“, so der Winnender über den sympathischen Italo-Schwaben, vor dessen Bühne 350 Sitzplätze aufgestellt werden.

Django Asül und Wendrsonn im August zu Gast

Persönlich freut sich Memo Skender auf Klaus Birk und sein Programm mit dem vielversprechenden Titel „Adam, Eva und der Trump Tower“. „Ich kannte ihn von Youtube-Ausschnitten, habe aber erst nach der Buchung erfahren, dass er auch die Texte für „Hannes und der Bürgermeister“ schreibt. Der Bayer Django Asül macht den Reigen der mit witzigen, absurden und klugen Gedanken Unterhaltenden komplett.

An jedem der drei Kulturwochenenden setzen die Sportfreunde außerdem ein Musik-Highlight. Los geht's mit „La Boum - Die Party“, namengebend ist der französische Jugendfilm über Liebe und Lebensgefühl von 1980. „Die DJs gehen erstmals mit dem Konzept raus aus dem Perkins Park“, sagt Memo Skender über die Landpartie der Plattenaufleger der Stuttgarter Nobel-Disco.

Für sängerisch höchstes Niveau werden Kevin Tarte und Kolleg/-innen sorgen, sie bringen für „Best of Musical“ Musiker und sogar den musikalischen Leiter des Stuttgarter Stage-Theaters mit. Der dritte Musik-Act ist die schwäbische Folk-Rock-Band Wendrsonn, die nach der Pandemie mit neuer Sängerin wieder Fahrt aufnimmt.

Ehrenamtliche packen mit an, aber der Verein darf den Bogen nicht überspannen

Apropos Rückkehr zum früheren Rhythmus: Wie sieht es bei den knapp 1000 Mitgliedern der Sportfreunde mit der Helfer- und Anpackmoral aus? „Helfer zu finden ist auch bei uns ein Problem, aber bei dem Open Air ziehen vor allem die Abteilungen der Happy Hoppers und der Fußballer mit. Und wir vergeben die Essensstände nach außen“, so Skender weiter: Die Bürger Besenküche der Familie Ungar wird unter anderem für die Verköstigung der Gäste unten am Sportplatz zuständig sein. Bleibt der Getränkeausschank vom Verein zu stemmen, mit Alkoholfreiem, Bier und Wein vom Höfener Weingut Häußer. „Man darf den Bogen mit den Ehrenamtlichen nicht überspannen, sonst sagen die Mitglieder irgendwann: Geht's noch?“, sagt Memo Skender und denkt an Backhaustour und Backhaus to go sowie das Sonnwendfeuer und den Auftritt der Schulamtsband, die noch gestemmt werden wollen.

Trotzdem, es war für die Sportfreunde fast zwingend logisch, die Kulturwochen wieder aufzugreifen: „Wir bekommen die Bühne wieder umsonst, müssen nur eine vierstellige Summe fürs Personal bezahlen, das Licht und Ton bedient.“ Einem Mitglied sei dank, das berufliche Kontakte spielen lässt. „Anschaffungen, die 2021 speziell für die Bühne auf unserem Platz gemacht werden mussten, entfallen nun, man kann sie wiederverwenden“, sagt der Finanzvorstand.