Die Jahreshauptversammlung des TC Winnenden findet am Dienstag, 5. April, von 19 Uhr an in der Tennishalle statt. Neben der turnusgemäßen Wahl eines Teils der Vorstandschaft dürfen die Mitglieder einer Pressemitteilung zufolge auch über ein Zukunftsprojekt zur Weiterentwicklung des Vereins abstimmen.

Der Tennisclub habe sich trotz der Einschränkungen der letzten beiden Jahre sehr gut entwickelt, heißt es in der Mitteilung. Um der gestiegenen Nachfrage nach Hallenplätzen gerecht zu