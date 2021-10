Bei der Mobilen Jugendarbeit Winnenden gibt es ein neues Gesicht: Celine Brauch, 24 Jahre alt. Seit dem 13. September arbeitet sie zusammen mit Lukas Müller, der schon seit 2017 in Winnenden ist. Celine Brauch kommt aus Esslingen und hat an der Hochschule in Esslingen Soziale Arbeit studiert. Mehrere Praktika in ihrer Schulzeit, zum Beispiel in der Gastronomie oder als Theaterpädagogin, haben ihr geholfen, ihre Berufung zu finden. Der Kontakt zu verschiedenen Menschen habe ihr immer am