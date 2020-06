Die letzten Gäste waren am Freitagabend gerade gegangen, da betrat kurz vor 23 Uhr ein maskierter Mann die Gaststätte des Tennisvereins Birkmannsweiler in der Talaue, bedrohte die Wirtin mit einer Waffe und forderte Geld. Er biss jedoch auf Granit bei den Wirtsleuten. Was ihn und seine Frau veranlasst habe, sich nicht einschüchtern zu lassen – trotz Waffe –, wundert den Wirt knapp drei Tag nach dem Überfall selbst ein wenig. Vielleicht war's Instinkt, vielleicht die Überraschung des