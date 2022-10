Testbetreiber in Winnenden: „Positive Corona-Tests gehen durch die Decke“

Machen die Winnender noch Corona-Tests? Lohnt sich der Betrieb von Teststationen? Noah Schäftlmeier war früh dran in der Branche, kennt sich aus. Deutschlandweit betreibt er nach wie vor noch 22 Stationen. Darunter zwei in Winnenden und eine in Leutenbach. So lukrativ, wie das Geschäft einmal gewesen ist, ist es längst nicht mehr, sagt er.

Etwa 70 bis 80 Corona-Tests werden an der Teststation in der Marktstraße am Tag gemacht. „Damit liegt die Station im Durchschnitt. Ebenso sieht es am Leutenbacher Löwenplatz aus“, vergleicht Schäftlmeier. Besser frequentiert sind die Wochenenden und der Montag. Unter der Woche, vor allem dienstags und mittwochs, ist es eher ruhiger. „Als die Tests noch kostenlos gewesen sind, haben die Leute den Corona-Test eher mal im Alltag untergebracht und sich Zeit dafür genommen. Das hat sich inzwischen geändert“, sagt Schäftlmeier. Er bedauert diese Entwicklung.

Geschäft nicht mehr lukrativ

Viel mehr befürchtet er, dass man in Deutschland im Winter wieder am selben Punkt stehen wird wie im vergangenen Jahr. „Es ist jetzt so, dass wir alles geöffnet haben, aber sich kaum mehr jemand regelmäßig testet. Ich glaube, wir alle wollen auch im Winter ohne Maske und Co in ein Restaurant gehen können. Mit regelmäßigen, kostenlosen Tests könnten wir den Prozentteil, der coronapositiv ist, rausfiltern“, hofft er auf eine Rückkehr zum alten Testprozedere.

Ihn beschleiche das Gefühl, dass man wieder unvorbereitet auf die kalte Jahreszeit zusteuere. „Der Prozentsatz an positiven Tests geht an unseren Stationen momentan durch die Decke“, hat der Unternehmer festgestellt. Er ist sich sicher: Wären die Corona-Tests noch kostenlos, dann hätte man nun viel, viel höhere Coronazahlen.

Lukrativ ist das Geschäft längst nicht mehr so, wie es einmal war. „Das sieht man ja auch daran, dass eher Teststationen geschlossen werden. Neue Stationen gibt es kaum mehr.“

Manche Stationen lohnen sich nicht

Wer sich in den vergangenen Monaten nicht intensiv in das Geschäft eingearbeitet habe, keinen medizinischen Hintergrund hat, für den sei es quasi ausgeschlossen, nun eine Teststation zu eröffnen. „Es ist mittlerweile sehr, sehr schwierig, eine Genehmigung zu bekommen“, weiß Schäftlmeier. Bleiben will er trotzdem mit seinen Angeboten. „Es gibt Teststationen, die sich für uns eigentlich nicht lohnen. Wir haben aber gesagt, dass wir in guten und in schlechten Zeiten für die Leute da sind“, verspricht er. Schließlich hat er auch solche Stationen, die die weniger gut laufenden sozusagen abfedern. Schäftlmeier spricht von einer „Mischkalkulation“.

Froh über intensive Kontrollen

Froh ist er, dass die Kassenärztliche Vereinigung in Baden-Württemberg inzwischen entschieden gegen Abrechnungsbetrüger in der Branche vorgeht. „Mit der Software, die wir jetzt verwenden müssen, können die Gesundheitsämter quasi live mitverfolgen, wo und wann getestet wird.“

Auch in Winnenden haben bei Schäftlmeier schon Kontrollen stattgefunden. „So etwas ist in diesem Moment natürlich stressig. Aber ich finde es gut, dass so intensiv kontrolliert wird. Bei uns hat es nichts zu beanstanden gegeben“, so der Winnender. Schließlich habe die Branche in den vergangenen Monaten durch aufgedeckten Abrechnungsbetrug gelitten.

Leute kommen vor dem Klinikbesuch

Nach wie vor in Betrieb ist auch die Drive-in-Teststation auf dem Schotterparkplatz beim Wunnebad. „Es ist momentan wieder etwas mehr los, aber der Andrang ist immer noch moderat“, erzählt Betreiber Philipp Hatzis. Am Vormittag hat die Station täglich für zwei Stunden geöffnet, von 11 bis 13 Uhr. „Die meisten Leute, die zu uns kommen, testen sich vor einem Besuch im Krankenhaus oder Altenheim“, hat er festgestellt. Daher seien die Wochenenden auch am meisten frequentiert. Etwa 40 bis 50 Tests pro Tag werden vor Ort abgenommen. Am Wochenende waren es auch schon 80 Stück. Hatzis hat ebenfalls festgestellt, dass die Anzahl der Menschen mit einem positiven Testergebnis wieder deutlich steigt. „Zehn bis 30 Prozent sind am Tag positiv“, nennt er eine Zahl.

Auch die Grippe kursiert

Der Testbetreiber meint, dass Corona wieder ein Thema ist. „Generell hat es aber an Bedeutung verloren. Für die meisten Leute gehört es mittlerweile dazu.“ Im Gegensatz zu den vergangenen beiden Jahren scheint in diesem Jahr auch die Grippe wieder zu kursieren.

So kennt auch Hatzis in seinem Umfeld einige, die zwar Krankheitssymptome haben, aber corona-negativ sind.