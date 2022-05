Teure Flaschen, Lieferengpässe und Co: Weingut Siegloch muss improvisieren

Momentan ist David Siegloch viel in den Weinbergen unterwegs. Die Reben müssen in Form gebracht werden, damit die Pflanzen schön wachsen können. Bei den Temperaturen wird es wohl nicht mehr lange dauern, bis es so richtig losgeht. Parallel hat der 36-jährige Winzer allerdings auch noch andere Baustellen, die er beackert. Stichwort: Preissteigerung. „Wir sind nahezu jedem Bereich betroffen. Die Lieferengpässe ziehen sich durch alle Branchen“, sagt Siegloch.

Wenn er mit seinem Team in den Weinbergen ackert, Maschinen nutzt, dann schlagen sich die gestiegenen Benzinpreise zu Buche. Wenn er seinen Wein abfüllt, dann sind es die Flaschen, die Probleme bereiten. „Es gibt Weingüter, die im Moment gar keine Flaschen bekommen“, weiß der Winzer.

Preissteigerung von 30 Prozent was die Flaschen betrifft

Glücklicherweise hat er sich rechtzeitig darum bemüht, kann den vorhandenen Rebsaft noch abfüllen. „Bei den Flaschen reden wir von einer Preissteigerung von 30 Prozent“, erzählt David Siegloch. Die Steigerung sei hauptsächlich auf gestiegene Energiekosten zurückzuführen, es wird eigens ein Energiezuschlag berechnet. „Es war abzusehen, dass die Preise anziehen. Viele haben dann noch mal ihre Lager gefüllt“, sagt der Winzer.

Möglicherweise kommt der gewohnte Tropfen in ungewohnter Flasche

Diese Gemengelage hat dazu geführt, dass Sieglochs etwas improvisieren müssen. Die etwas teureren Weine füllen sich üblicherweise in Flaschen mit einem etwas längeren Hals ab, doch diese waren nicht mehr auf Lager. Deshalb kann es nun passieren, dass Kunden den gewohnten Tropfen in einer eher ungewohnten Flasche erhalten, falls es ihnen überhaupt auffällt.

Eher schon könnten sie bemerken, dass die Verschlüsse anders aussehen. „Die personalisierten Verschlüsse sind nicht lieferbar. Liefertermin war zuerst Februar, bis heute sind sie jedoch nicht gekommen. Deshalb sind wir auf neutrale Verschlüsse umgestiegen“, erklärt Siegloch.

Weiter ziehen sich die Probleme, wenn es um den Versand der Flaschen geht. „Eine Zeit lang war es nicht möglich, Kartonagen zu erhalten. Wir hatten einen Auftrag aus Dänemark. Für den Versand brauche ich bestimmte Kartons. Wir mussten den Kunden mehrmals vertrösten. Das war natürlich sehr ärgerlich“, erinnert sich David Siegloch.

Wein wird teurer - David Siegloch hofft auf Verständnis

Nach längerer Überlegung haben sich die Winzer entschieden, die erhöhten Preise auch an die Kunden weiterzugeben. „Wir haben alles durchgerechnet und versucht, die Anpassungen im Rahmen zu halten. Wir hoffen auf das Verständnis“, erzählt der Winzer. In den letzten Jahren sei der Wein im Preis ziemlich stabil gewesen, wahrscheinlich weil der Weinmarkt umkämpft ist. „Jetzt müssen wir gucken, dass wir unsere Kosten decken“, sagt Siegloch. Das gehe allerdings nicht nur ihnen so, sondern der gesamten Branche.