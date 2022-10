Theater-AG des Georg-Büchner-Gymnasiums erarbeitet sich "Die mysteriöse Formel"

Am Georg-Büchner-Gymnasium stehen am Mittwoch, 12. Oktober, und Donnerstag, 13. Oktober, Schülerinnen und Schüler im Rampenlicht auf der Bühne in der Aula. Sie führen ein Theaterstück unter dem Titel „Die revolutionäre Formel“ auf. Beginn: jeweils um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Rund 50 Beteiligte, Schüler greifen in Vorlage und Regie ein

Seit vergangenem Donnerstag proben knapp 20 Unterstufenschüler intensiv für das Stück, an dem insgesamt 50 Personen beteiligt sind. „Wir beziehen quasi die ganze Schulgemeinschaft mit ein. Neben der Theater-AG ist auch die Kunst-AG dabei. Oberstufenschüler schminken die Schüler und auch Eltern helfen mit“, erzählt der Leiter der Theater-AG, David Singler.

Wichtig war es den Organisatoren, dass die Schüler viel mitbestimmen dürfen. „Sie haben auch in die Regie eingegriffen und spielen jetzt mehr oder weniger ihr eigenes Stück. Angelehnt ist das Ganze an Claudia Kumpfes ‘Ein Fall für vier - Die mysteriöse Formel‘“, sagt Singler. Dabei geht es um zwei Professoren, die an einer Formel forschen, die die Menschheit intelligenter machen soll. Natürlich geht dabei etwas schief - ob sie am Ende die Welt doch noch verändern können?