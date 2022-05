Tipp für das Muttertagsgeschenk: Zeit ohne Kinder als echte Entlastung

Warnstreik in der Kindertagesstätte. Wieder einmal. Mütter müssen sich spontan umorientieren. Aber nicht nur am Streiktag, denn in immer mehr Kitas ist die Personaldecke derart dünn, dass ein weiterer Ausfall nicht kompensiert werden kann. Wenn nicht die Großeltern einspringen können, muss das ältere Kind zu Hause betreut werden, auch wenn gerade ein Baby fast die komplette Aufmerksamkeit der Mutter beansprucht.

Das wäre ab und zu nicht schlimm. Doch es hat sich im langen Lockdown einiges angesammelt und aufgestaut, wie Sandra Jurda, Sozialpädagogin beim Kinderschutzbund bei Beratungsgesprächen fürs Gebiet Winnenden und Umgebung deutlich merkt. Durch die Corona-Ansteckungsgefahr sind lange verschiedenste Betreuungsmöglichkeiten entfallen, gerade durch ältere Verwandte, Nachbarn, Freunde oder auch Ehrenamtliche, wie sie Sandra Jurda über das spezielle Angebot „Wellcome“ vermittelt. „Zusätzlich fehlt der Austausch in Still- und Krabbelgruppen, wodurch der intuitive Umgang mit dem Baby schlechter wird – die Verunsicherung steigt.“ Und schließlich sei die „Vereinbarkeit von Beruf und Familie immer eher ein Problem der Mütter.“

Vielen fehlt Schlaf – „das ist wie Folter“, so die Wellcome-Teamkoordinatorin

Was macht das mit den Müttern? „Sie bekommen den Kopf nie frei. Sie sagen, sie sind erschöpft, einfach fertig, weil sie immer das Baby haben, das vielleicht nicht lang am Stück schlafen will, und dazu noch ein bis drei Kinder um sich herum haben.“ Das sagt Melani Arnold, die Bereichsleiterin beim Kinderschutzbund. „Letztlich reagiert die Mutter nicht mehr so fürsorglich auf die Kinder, wie sie das selbst möchte. Das geht erst wieder, wenn man sie mal für zwei Stunden abgeben konnte“

Sandra Jurda nickt beim Pressegespräch im Familienzentrum an der Schorndorfer Karlstraße. „Schlafentzug zum Beispiel ist nach kurzer Zeit wie Folter. Die Leute haben das Gefühl, als wären sie dement.“ Sie sind vergesslich, stehen neben sich.

Ehrenamtliche verschaffen den Müttern Luft und Ruhe für eigene Wünsche

Hier setzt also Wellcome an: Ehrenamtlich kommen zu den Familien mit Neugeborenem nach Hause und leisten praktische Hilfe: Sie beschäftigen den Nachwuchs so, dass die Mutter Zeit für sich hat. Zum Schlafen, ohne Sorge ums Baby. Zum Duschen. Zum Aufräumen, den Haushalt erledigen, was auch das innere Chaos ordnet. Oder: Zum Friseur gehen. Sie sind auch mal da zum Reden. Sie gehen mit zum Kinderarzt oder zum Einkaufen.

„Viele verlieren in der Zeit ihren Namen“, sagt Sandra Jurda. „Du bist plötzlich nur noch Mutter von Tom oder Tanja. Dazu kommt der hohe Anspruch an sich selbst, geprägt von der Gesellschaft: Die Figur muss schnell nach der Geburt wieder toll sein! Die Kinder sollen zweisprachig aufwachsen! Lauter unrealistische Forderungen.“ Sandra Jurda rät dringend dazu, sich Hilfe zu holen, so dass man vor allem in den ersten drei, vier Monaten mit einem Neugeborenem wieder zu sich und mit dem Partner als Liebespaar zusammenfindet. „So ein Kind ist auch eine Krise. Jemand Fremdes bestimmt auf einmal deinen Rhythmus.“

Stillgruppe und Babysitterdienst als wichtige Zusatzhilfen

Anschließend kann man auch zu den nun wieder stattfindenden Treffs gehen, bei denen man im Austausch mit anderen Müttern merkt: „Es ist okay, wie es ist.“ Wenn es nicht okay sein sollte, kann Fachfrau Sandra Jurda noch mehr Beratung bieten, längere Ehrenamtlicheneinsätze vermitteln, oder auch ganz andere Angebote. „Wir haben zum Beispiel auch eine eigene Babysitterkartei“, sagt Melani Arnold.

Muttertag: Blumen, ja bitte, verbunden am besten mit drei Stunden ohne die Kinder

Die beiden Frauen haben demnach auch super Tipps für die älteren Geschwister und Väter, was man am besten zum Muttertag schenkt. „Gutscheine, zum Beispiel eine Stunde auf dem Sofa liegen. Waschmaschine ausräumen, Dinge, die über den einen Tag hinaus gehen“, nennt Sandra Jurda Beispiele. Melani Arnold fordert jedoch: „Der Vater sollte gucken, dass die Gutscheine auch eingelöst werden. Für mich war es immer das Schönste, wenn mein Mann drei Stunden mit den Kindern weg war und ich Zeit für mich hatte. Die Aufgabe, sich um die Kinder zu kümmern abgeben – dieses Geschenk können eigentlich alle machen.“ Sandra Jurda lacht, als sie sagt: „Blumen kann es dazu gerne auch geben. Aber ich höre wirklich häufig, dass die Frauen sich Zeit für Liegengebliebenes oder für sich selbst wünschen. Es ist für sie zum Beispiel auch Stress, wenn sie etwas delegiert haben, das sie anschließend aber doch nochmal kontrollieren müssen.“

„So ein Geschenk in Form von Unterstützung von außen macht auch Mut“, sagt Melani Arnold. Nach dem Motto: „Du hast ein süßes Baby, aber du hast mit ihm auch einen heftigen Job. Du musst dich nicht alleine durchkämpfen.“