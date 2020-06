Die Nachricht am Dienstagnachmittag aus dem Kultusministerium war für Eltern wie Melanie Schönfeld eine Erlösung: „Ich bin glücklich. Wir erwarten ab 29. Juni die tägliche Öffnung von Kindergarten und Grundschule sehnlichst!“ Sie und ihr Mann haben zwei Töchter, zehn und fünf Jahre alt. Beide sind seit 25. Mai in der „rollierenden“ Betreuung, erzählt sie am 17. Juni. Das heißt, seit fünf Wochen hat die Viertklässlerin eine Woche Schule, eine Woche Fernunterricht im Wechsel, abzüglich zwei