Trübes Leitungswasser in Winnenden-Höfen - Was steckt dahinter?

Milchig-trübes Wasser, das aus dem Wasserhahn kommt, meldete ein Facebooknutzer am Mittwochabend, 30. November, aus Höfen. Was ist da los?

Leitungen sollen gelüftet werden

Jochen Mulfinger, Geschäftsführer der Stadtwerke, gibt Entwarnung. „Bisher liegt nur diese eine Beschwerde bei uns vor“, sagt er am Telefon. Zurückzuführen sei die Trübung auf Leitungsarbeiten am Seehaldenweg. Dadurch sei Luft in die Leitung geraten. „Füllt man das Wasser in ein Glas, wird es relativ schnell wieder klar“, erklärt Mulfinger.

Die Leitungen sollen nun gelüftet werden, wodurch das Wasser wieder wie gewohnt aus der Leitung kommen sollte. Sicherheitshalber werde man zudem die Wasserqualität erneut prüfen.